SRH vs PBKS: सनराइजर्स की IPL 2026 में सातवीं जीत, पंजाब किंग्स की हैट्रिक हार, कूपर कोनोली का शतक बेकार

IPL 2026 SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स को हराकर सातवीं जीत हासिल की. बुधवार (6 मई) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मिली इस जीत ने सनराइजर्स को अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचा दिया. यह पंजाब किंग्स की लगातार तीसरी हार है. वह पहले से दूसरे स्थान पर खिसक गया है. पंजाब के 10 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 13 अंक हैं. उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरी ओर, सनराइजर्स के 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 अंक हैं.

मैच की बात करें तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उनका यह निर्णय गलत साबित हुआ और सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने उनके गेंदबाजों की धुनाई कर दी. सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए. जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन ही बना सकी. उसे 33 रन से हार का सामना करना पड़ा. पंजाब के लिए कूपर कोनोली 59 गेंद पर नाबाद 107 रन बनाए. उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. कोनोली ने आईपीएल ही नहीं, बल्कि टी20 करियर का भी पहला शतक लगाया.

पंजाब का शीर्ष क्रम फेल

236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने खराब शुरुआत की. उसके 6.4 ओवर में 64 रन ही 4 विकेट गिर गए थे. ओपनर प्रभसिमरन सिंह 3 और प्रियांश आर्या 1 रन ही बना पाए. कप्तान श्रेयस अय्यर 5 और मार्कस स्टोइनिस 28 रन बनाकर आउट हुए. कूपर कोनोली ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे. इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा. सूर्यांश शेडगे ने 25 और मार्को यानसेन ने 19 रन बनाए. शशांक सिंह 4 रन ही बना पाए. सनराइजर्स के लिए कप्तान पैट कमिंस और शिवांग कुमार ने 2-2 विकेट लिए. नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन को एक-एक सफलता मिली.

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सनराइजर्स के ओपनर्स का तूफान

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (13 गेंदों में 35 रन) और ट्रेविस हेड (19 गेंदों में 38 रन) ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया. अभिषेक विशेष रूप से खतरनाक दिखे और आउट होने से पहले उन्होंने चार छक्के जड़े. पावरप्ले खत्म होने तक हैदराबाद ने 13 रन प्रति ओवर से ज्यादा की रन रेट से 79/1 का स्कोर बना लिया था. युजवेंद्र चहल ने ट्रैविस हेड को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक हैदराबाद को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी. सात ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 86/2 था.

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किशन और क्लासेन ने मचाया गदर

ओपनर्स के जाने के बाद ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन ने पारी का मोर्चा संभाला. किशन को तीन जीवनदान मिले. उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए 32 गेंदों में 55 रनों की तेज पारी खेली. वहीं, क्लासेन ने पावर-हिटिंग का मास्टरक्लास पेश करते हुए मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 69 रन बनाकर नाबाद रहे. इन दोनों ने मिलकर 48 गेंदों में 88 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की.

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नीतीश रेड्डी ने भी बरसाए रन

पारी के अंत में नीतीश कुमार रेड्डी (13 गेंदों में 29* रन) ने सुनिश्चित किया कि हैदराबाद की गति धीमी न हो. पंजाब के गेंदबाजों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण शाम थी. मार्को यानसेन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने बिना किसी विकेट के 61 रन लुटाए. केवल युजवेंद्र चहल ही थोड़े प्रभावी रहे, जिन्होंने 1/32 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की. अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और विजयकुमार वैशाक को एक-एक विकेट मिला, लेकिन वे डेथ ओवरों में रनों के प्रवाह को रोकने में नाकाम रहे.