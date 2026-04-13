SRH vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने एक और युवा पर लगाया दांव, वैभव के बाद 20 साल के तूफानी बल्लेबाज को मैदान पर उतारा

Who is Lhuan dre Pretorius: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन में 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है. साउथ अफ्रीका का उभरता हुआ सितारा अब आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार है. लुहान प्रीटोरियस को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.
Trending Photos
Who is Lhuan dre Pretorius: राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के बाद एक और युवा खिलाड़ी पर बड़ा दांव लगाया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आरआर की प्लेइंग इलेवन में 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है. साउथ अफ्रीका का उभरता हुआ सितारा अब आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार है. लुहान प्रीटोरियस को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल के साथ अब लुहान प्रीटोरियस भी विरोधी गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं.
लुहान प्रीटोरियस 20 साल के हैं. वैसे तो वो ओपनिंग बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे. बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज SA20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते हैं और इसी टूर्नामेंट से उन्होंने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 20 साल की उम्र में ही लुहान प्रीटोरियस ने साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक अपने देश के लिए 2 टेस्ट, 3 ODI और 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वहीं उन्होंने अभी तक 64 T20 मैचों में 139.75 की स्ट्राइक रेट से 1501 रन बनाए हैं. टी20 में उनका उच्चतम स्कोर 98 रन है. SA20 की बात करें तो इस लीग में लुहान प्रीटोरियस ने पार्ल रॉयल्स के लिए 24 मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 147.15 की स्ट्राइक रेट से 621 रन बनाए हैं.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 13, 2026
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुहान प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे.
यह भी पढ़ें: SRH vs RR Live Score, IPL 2026: हैदराबाद में आज आएगी रनों की सुनामी! अभिषेक और वैभव फिर मचाएंगे तबाही, सनराइजर्स और रॉयल्स की टक्कर