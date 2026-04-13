Advertisement
trendingNow13177474
Hindi Newsक्रिकेटSRH vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने एक और युवा पर लगाया दांव, वैभव के बाद 20 साल के तूफानी बल्लेबाज को मैदान पर उतारा

SRH vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने एक और युवा पर लगाया दांव, वैभव के बाद 20 साल के तूफानी बल्लेबाज को मैदान पर उतारा

Who is Lhuan dre Pretorius: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन में 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है. साउथ अफ्रीका का उभरता हुआ सितारा अब आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार है. लुहान प्रीटोरियस को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Who is Lhuan dre Pretorius (Photo- ICC/Proteascricket)
Who is Lhuan dre Pretorius (Photo- ICC/Proteascricket)

Who is Lhuan dre Pretorius: राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के बाद एक और युवा खिलाड़ी पर बड़ा दांव लगाया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आरआर की प्लेइंग इलेवन में 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है. साउथ अफ्रीका का उभरता हुआ सितारा अब आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार है. लुहान प्रीटोरियस को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल के साथ अब लुहान प्रीटोरियस भी विरोधी गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं.

लुहान प्रीटोरियस कर रहे आईपीएल में डेब्यू

लुहान प्रीटोरियस 20 साल के हैं. वैसे तो वो ओपनिंग बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे. बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज SA20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते हैं और इसी टूर्नामेंट से उन्होंने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

लुहान प्रीटोरियस का T20 करियर

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 20 साल की उम्र में ही लुहान प्रीटोरियस ने साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक अपने देश के लिए 2 टेस्ट, 3 ODI और 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वहीं उन्होंने अभी तक 64 T20 मैचों में 139.75 की स्ट्राइक रेट से 1501 रन बनाए हैं. टी20 में उनका उच्चतम स्कोर 98 रन है. SA20 की बात करें तो इस लीग में लुहान प्रीटोरियस ने पार्ल रॉयल्स के लिए 24 मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 147.15 की स्ट्राइक रेट से 621 रन बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

SRH vs RR: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुहान प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे.

यह भी पढ़ें: SRH vs RR Live Score, IPL 2026: हैदराबाद में आज आएगी रनों की सुनामी! अभिषेक और वैभव फिर मचाएंगे तबाही, सनराइजर्स और रॉयल्स की टक्कर

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
Assam news
असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
accident Murbad
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?