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Hindi Newsक्रिकेटएलिमिनेटर मैच में SRH ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार, राजस्थान के खिलाफ Playing XI में लौटा ये घातक गेंदबाज

एलिमिनेटर मैच में SRH ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार, राजस्थान के खिलाफ Playing XI में लौटा ये घातक गेंदबाज

राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस अहम मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने Playing XI में एक घातक गेंदबाज की एंट्री करवाई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 27, 2026, 08:23 PM IST
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एलिमिनेटर मैच में SRH ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार, राजस्थान के खिलाफ Playing XI में लौटा ये घातक गेंदबाज

राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस अहम मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने Playing XI में एक घातक गेंदबाज की एंट्री करवाई है.

SRH ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार

राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की प्लेइंग इलेवन में उसके दाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे की वापसी हुई है. प्रफुल्ल हिंगे ने इस साल आईपीएल में अपना डेब्यू किया था. प्रफुल्ल हिंगे ने अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इस सीजन में 6 मैच खेलते हुए 22.82 की बेहद शानदार गेंदबाजी औसत के साथ 11 विकेट झटके हैं.

SRH की Playing XI में लौटा ये घातक गेंदबाज

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. मुझे लगता है कि हमने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है. हम अपनी गेंदबाजी को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से खेलने देंगे. मुझे लगता है कि हम दबाव को लेकर परेशान नहीं हैं. प्रफुल्ल हिंगे वापस आए हैं.'

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RR की Playing XI में जड्डू की वापसी

राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करते क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए यह अच्छा ग्राउंड है. हमने चेज और डिफेंड किया है. मैं खेलने के लिए फिट हूं. अभी भी हमारे पास जीतने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. अगर हम अपनी काबिलियत के हिसाब से खेलें तो मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं. जड्डू प्लेइंग इलेवन में वापस आ गए हैं. दुबे इम्पैक्ट प्लेयर है.'

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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