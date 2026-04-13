SRH vs RR: शतक से चूके ईशान किशन, विध्वंसक पारी खेल RR का खोला धागा, काव्या मारन का रिएक्शन हुआ वायरल

आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला खेला है. SRH ने पहले बैटिंग करते हुए RR के सामने 217 रनों का लक्ष्य रखा है. इस दौरान कप्तान ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसपर टीम की मालकिन काव्य मारन का रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है.
Trending Photos
आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला है. यह मुकाबला राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की है. SRH की शुरुआत काफी खराब रही लेकिन, फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान ईशान किशन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए RR का धागा खोल दिया. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन आईपीएल में अपने दूसरे शतक से चूक गए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 44 गेंदों पर 91 रन की शानदार पारी खेली। वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया. अपनी इस बेहतरीन पारी में ईशान किशन ने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. बता दें कि उन्होंने आईपीएल में अपना पहला शतक भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही बनाया था।
अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया है. किशन ने अपनी पारी के दौरान 44 गेंदों का सामना करते हुए 91 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. वहीं, उनका स्ट्राइक रेट 206.90 का रहा. किशन बेहद ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और उनकी धमाकेदार पारी को देखकर लग रहा था कि वह शतक जड़ ही देंगे कि अचानक संदीप शर्मा को वह अपना विकेट दे बैठे. उनके आउट होने पर टीम की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.
सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन किशन की विध्वंसक पारी से बेहद ही खुश नजर आई. कप्तान ईशान किशन 91 रन बनाकर लौट रहे थे तो टीम की मालकिन काव्य मारन काफी खुश नजर आई. इसके साथ ही काव्य ने किशन खड़े होकर सतकार किया. ईशान की कप्तानी पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 217 रन जा पहुंचा. देखना दिलचस्प होगा आज SRH यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं.
कप्तान ईशान किशन की शानदार पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 217 रनों का टारगेट खड़ा किया है. किशन ने 91 रनों की बेहतरीन पारी खेली और फिर हेनरिक क्लासीन की 40 रनों का योगदान दिया. आखिर के ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 28 रनों की जोरदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे. फिर शलील अरोरा ने भी 24 रनों की पारी खेली. इसी के साथ SRH ने राजस्थान के सामने 217 रनों का टारगेट सेट किया है.