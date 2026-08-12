IND vs SL: श्रीलंका ने किया टेस्ट टीम का ऐलान, गॉल में टीम इंडिया से लोहा लेने उतरेंगे ये 16 खिलाड़ी

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बुधवार को भारत के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. धनंजय डी सिल्वा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि कामिंदु मेंडिस उनके उपकप्तान के रूप में काम करेंगे. निरोशन डिकवेला ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की हैं. निरोशन डिकवेला ने आखिरी बार साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में श्रीलंका के लिए खेला था.
चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हुए कुसल मेंडिस की जगह निरोशन डिकवेला को विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है. बल्लेबाज पथुम निसंका को टीम में शामिल नहीं किया गया है. बल्लेबाजी लाइनअप में लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चांडीमल, पासिंदु सूरियाबंदारा और सोनल दिनुशा शामिल हैं. बल्लेबाज पासिंदु सूरियाबंदारा को भी श्रीलंका की टेस्ट टीम में मौका मिला है और घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन के बाद वे अपने टेस्ट डेब्यू के दावेदार हो सकते हैं. एक और युवा खिलाड़ी जो चर्चा में है, वह हैं राइट-आर्म ऑफ-स्पिनर केशरा नुवान्था. घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड बनाने के बाद केशरा नुवान्था भी अपने टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं.
लेफ्ट-आर्म पेसर दिलशान मदुशंका को भी टीम में वापस बुलाया गया है. दिलशान मदुशंका ने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था. उनकी वापसी से श्रीलंका के पेस अटैक को और मजबूती मिलेगी. स्पिन विभाग में रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांथा शामिल हैं, जबकि तेज गेंदबाजी आक्रमण में मिलन रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो और दिलशान मदुशंका शामिल हैं. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. भारत ने नौ मैचों में चार जीत और चार हार दर्ज की हैं और उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 48.150 है. श्रीलंका छठे स्थान पर है, जिसने एक जीत, एक ड्रॉ और दो हार दर्ज की हैं.
धनंजय डी सिल्वा, लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिन्दु मेंडिस, दिनेश चांडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और औकिब नबी.