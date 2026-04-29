श्रीलंका क्रिकेट में तख्तापलट ...अध्यक्ष शम्मी सिल्वा का 7 साल का साम्राज्य खत्म, क्यों भंग हुई पूरी कमेटी?

Sri Lanka Cricket Board Crisis: भारत में आईपीएल 2026 की धूम के बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में बड़ा उलटफेर हुआ है. पिछले कई दिनों से चल रहा घमासान अब एक बड़े अंजाम तक पहुंच गया है. 29 अप्रैल को बोर्ड के लंबे समय से अध्यक्ष रहे शम्मी सिल्वा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा बोर्ड में बदलाव और सुधारों पर जोर दिए जाने के बाद लिया गया है.

मंगलवार 28 अप्रैल को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद केवल शम्मी सिल्वा ही नहीं, बल्कि बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और एग्जीक्यूटिव कमिटी के सदस्यों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. ये इस्तीफे तुरंत लागू हो गए हैं. राष्ट्रपति और खेल मंत्री सुनील कुमारा गमागे को इस फैसले की लिखित जानकारी दे दी गई है. अब बोर्ड को चलाने के लिए एक अंतरिम संस्था (Interim Body) के गठन का रास्ता साफ हो गया है.

श्रीलंका क्रिकेट ने जारी किया ये बयान

एसएलसी की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया 'श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष, शम्मी सिल्वा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ, एसएलसी की एग्जीक्यूटिव कमिटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले के बारे में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और माननीय युवा मामले और खेल मंत्री, सुनील कुमारा गमागे को बता दिया गया है.'

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आखिर क्यों भंग हुई पूरी कमेटी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटनाक्रम देश के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के अनुरोध के बाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि सिल्वा के कार्यकाल में टीम के गिरे प्रदर्शन के चलते सिल्वा मुक्त बोर्ड की मांग तेज थी. जनता नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़ी थी. जिसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले शुक्रवार को शम्मी सिल्वा से मुलाकात की थी, ताकि बढ़ते सार्वजनिक दबाव और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच एक सम्मानजनक विदाई (Exit) का रास्ता निकाला जा सके. इसी महीने गैरी कर्स्टन को हेड कोच बनाया गया, लेकिन यह फैसला भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग को दबा नहीं सका. यही वजह है कि अब पूरी कमेटी भंग हुई है.

शम्मी सिल्वा का 7 साल का साम्राज्य खत्म

शम्मी सिल्वा ने पहली बार फरवरी 2019 में एसएलसी की कमान संभाली थी. वे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तिलंगा सुमतिपाला के वफादार माने जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने बोर्ड पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वे लगातार चार बार चुनाव जीते. सिल्वा तीन बार तो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे. उनके कार्यकाल में श्रीलंका ने एशिया कप जरूर जीता, लेकिन आईसीसी (ICC) टूर्नामेंट्स में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. हाल ही में टीम की हालत सुधारने के लिए गैरी कर्स्टन को हेड कोच नियुक्त किया गया है.

किसे मिलेगी बोर्ड की जिम्मेदारी?

SLC के संविधान के अनुसार, पद खाली होने पर उपाध्यक्ष को कार्यभार संभालना चाहिए, लेकिन जयनथा धर्मदासा और रविन विक्रमरत्ने (दोनों उपाध्यक्ष) ने भी इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में सरकार 1973 के खेल कानून संख्या 25 की धारा 33 का सहारा ले सकती है, जो खेल मंत्री को किसी राष्ट्रीय खेल संघ को भंग करने और अंतरिम व्यवस्था करने की शक्ति देता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीलंका सरकार अब बोर्ड को चलाने के लिए एक अंतरिम कमेटी बना सकती है. पूर्व सांसद एरन विक्रमरत्ने को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. सुधारों को गति देने के लिए महान पूर्व क्रिकेटर सिदाथ वेट्टीमुनी और रोशन महानामा को भी नई व्यवस्था में बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है.

कैसा रहा शम्मी सिल्वा का कार्यकाल?

शम्मी सिल्वा के कार्यकाल में श्रीलंका क्रिकेट का प्रदर्शन लगातार गिर रहा था. पुरुष टीम की रैंकिंग में तेजी से गिरावट आई थी. 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम 9वें स्थान पर रही थी. इसके बाद साल 2024 और 2026 टी20वर्ल्ड कप में भी जल्दी बाहर हो गई, इनमें से 2026 का टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने सह-मेजबानी में आयोजित किया था. इसके बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोरों पर थी.

ICC के प्रतिबंध का खतरा

इस तख्ता पलट के बाद अब श्रीलंका के सामने सबसे बड़ा खतरा ICC की 'जीरो-टोलरेंस' पॉलिसी है. ये बात जगजाहिर है कि ICC क्रिकेट प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ है. ICC किसी भी सरकारी नियुक्त संस्था (अंतरिम समिति) को स्वायत्तता का उल्लंघन मानती है. नवंबर 2023 में जब तत्कालीन खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने बोर्ड को बर्खास्त किया था, तब ICC ने श्रीलंका की सदस्यता निलंबित कर दी थी और अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली थी. इससे सबके लेते हुए श्रीलंका सरकार ने इस बार बोर्ड को 'बर्खास्त' करने के बजाय 'सामूहिक स्वैच्छिक इस्तीफा' दिलाने की रणनीति अपनाई है, ताकि इसे राजनीतिक हस्तक्षेप के बजाय प्रशासनिक विफलता दिखाया जा सके.

अब सरकार के सामने ये चुनौती

अब श्रीलंका सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह जनता की 'सिल्वा मुक्त बोर्ड' की मांग को भी पूरा करे और ICC को यह भी समझाए कि यह अंतरिम समिति केवल सुधारों के लिए एक अस्थायी पुल है, यदि ICC को लगा कि यह इस्तीफा दबाव में दिलाया गया है, तो श्रीलंका पर दोबारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकता है.

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