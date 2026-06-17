श्रीलंका बोर्ड का एक्शन... क्या BCCI भी वैभव को देगा सजा? सचिव ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

ट्राई सीरीज में इंडिया ए की टीम कुछ ही देर में अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. लेकिन पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी के लड़ाई-झगड़े का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव ने भी चुप्पी तोड़ दी है. सभी के जेहन में सवाल था कि क्या बीसीसीआई धक्का-मुक्की के चलते वैभव पर कोई एक्शन लेगा या नहीं, जिसका जवाब देवजीत सैकिया के बयान में छिपा है.