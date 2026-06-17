श्रीलंका बोर्ड का एक्शन... क्या BCCI भी वैभव को देगा सजा? सचिव ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

ट्राई सीरीज में इंडिया ए की टीम कुछ ही देर में अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. लेकिन पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी के लड़ाई-झगड़े का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव ने भी चुप्पी तोड़ दी है. सभी के जेहन में सवाल था कि क्या बीसीसीआई धक्का-मुक्की के चलते वैभव पर कोई एक्शन लेगा या नहीं, जिसका जवाब देवजीत सैकिया के बयान में छिपा है.
इंडिया ए को पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. सुपर ओवर के दौरान वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई प्लेयर्स से झड़प हुई. श्रीलंका के विशेन हलमबागे उन्होंने आउट करके कहा, 'मैच खत्म, घर जाओ.' ये सुनकर वैभव ने अपना आपा खोया और श्रीलंकाई प्लेयर को धक्का दिया. इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ गया. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को टारगेट भी कर लिया है.
श्रीलंका बोर्ड के टारगेट पर विशेन हालमबागे और सीनियर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मैच रैफरी प्रदीप जयप्रकाश ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भारत ए के खिलाफ मैच के दौरान उनके व्यवहार के चलते हुई है. हालांकि, उन्हें क्या सजा दी गई है ये साफ नहीं हो पाया है.
ये भी पढे़ं...
बीसीसीआई सचिव ने वैभव की सजा के चर्चों के बीच चुप्पी तोड़ी. उन्होंने ‘स्पोर्टस्टार’ पर बातचीत के बाद कहा, "हम अपने खिलाड़ियों को केवल टूर्नामेंट पर फोकस करने देंगे. ऐसी किसी भी बाहरी या अप्रत्याशित घटना से अपना ध्यान न भटकाएं." ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैभव पर कोई कड़ी कार्यवाई न होने की संभावना है.