Add Zee Business As A Preferred Source
App

श्रीलंका बोर्ड का एक्शन... क्या BCCI भी वैभव को देगा सजा? सचिव ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

ट्राई सीरीज में इंडिया ए की टीम कुछ ही देर में अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. लेकिन पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी के लड़ाई-झगड़े का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव ने भी चुप्पी तोड़ दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:07 AM IST
श्रीलंका बोर्ड का एक्शन... क्या BCCI भी वैभव को देगा सजा? सचिव ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी
Image Credit: IND A vs AFG A (Videograb)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीलंका बोर्ड का एक्शन.. क्या BCCI भी वैभव को देगा सजा? सचिव ने तोड़ी चुप्पी
IND A vs AFG A1 min ago
2
Noida News10 min ago
3
fathers day23 min ago
4
Shiv Sena UBT27 min ago
5
NEET Re-Exam 202629 min ago