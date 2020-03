कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी सरकार को आर्थिक मदद देगा श्रीलंका क्रिकेट

कोलंबो: श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से लड़ने के लिए सरकार को ढाई करोड़ श्रीलंकाई रुपये देने का फैसला किया है. श्रीलंका क्रिकेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने सरकार को वित्तीय मदद देने के अलावा और भी कई अन्य प्रकार की सहायता देने का ऐलान किया है.

SLC ने एक बयान में कहा, "एसएलसी ने अगले आदेश तक अपने सभी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिए हैं और इस मुश्किल समय में अपने खिलाड़ियों से घर में रहने तथा सरकार के आदेशों का पालन करने को कहा है. हमारे सीनियर खिलाड़ी भी फैन्स को सुरक्षित रहने के लिए उन्हें संदेश दे रहे हैं." बोर्ड ने कहा, "एसएलसी ने साथ ही अपने शेयरधारकों, क्लब सदस्यों, जिला एवं प्रांतीय संघों से सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा है ताकि इस समय सभी की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके."

श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksa) ने एसएलसी के इस मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया है. राजपक्षे ने ट्विटर पर लिखा, "सरकार को ढाई करोड़ श्रीलंकाई रुपये के रूप में अपनी मदद देने के लिए धन्यवाद एसएलसी। कोविड-19 की लड़ाई में आप सबका समर्थन सराहनीय है। सरकार की मदद करने के लिए हम प्रत्येक खिलाड़ी का भी शुक्रिया अदा करते हैं."

Thank you to @OfficialSLC for the grant of 25 million lkr to assist the govt. in its battle against #COVID19. The support flowing in from all ends has been overwhelming. We also thank all the individual players who have come forward in offering support. #TogetherWeCan #COVID19SL pic.twitter.com/WZeWBWp2jf

— Mahinda Rajapaksa (@PresRajapaksa) March 23, 2020