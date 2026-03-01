Advertisement
पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में उथल-पुथल.. बाहर होने के बाद कोच जयसूर्या का इस्तीफा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले भावुक ऐलान

पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में उथल-पुथल.. बाहर होने के बाद कोच जयसूर्या का इस्तीफा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले भावुक ऐलान

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों का सफर खत्म हो चुका है. श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 रन से जीत दर्ज की लेकिन सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला. वहीं, श्रीलंकाई टीम हार की हैट्रिक लेकर बाहर हुई. पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम मैनेजमेंट में बवाल देखने को मिल गया है. श्रीलंका के कोच ने अचानक इस्तीफा दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:59 AM IST
Sanath Jaisuriya (X)
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों का सफर खत्म हो चुका है.  किसी भी बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मैनेजमेंट में उथल-पुथल देखने को मिलती है इसका गवाह इतिहास रहा है. कभी कप्तान तो कभी कोच का इस्तीफा देखने को मिलता है. लेकिन इस बार पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में खलबली देखने को मिली है. श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने पाकिस्तान से हार के बाद अपने पद को छोड़ने का फैसला लेकर सभी को हैरत में डाल दिया है. 

2 महीने पहले ही बना लिया था प्लान

जयसूर्या ने कहा, 'मुझे लगा कि यह किसी और को देने का समय आ गया है. इसीलिए लगभग दो महीने पहले इंग्लैंड सीरीज के दौरान मैंने कहा था कि मुझे इस काम में ज्यादा समय तक बने रहने की उम्मीद नहीं है. मैंने तब तक यह फैसला ले लिया था. मुझे लगा था कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छे नोट पर कोच के तौर पर जा पाउंगा. मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था और मुझे इस बात का दुख है.'

अभी नहीं खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट

जयसूर्या ने बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है. अब सवाल है कि क्या वह श्रीलंका अफगानिस्तान दौरा पूरा करेंगे या नहीं. लिमिटेड ओवर टूर 13 मार्च से शुरू होना था हालांकि, पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले की वजह से ये सीरीज भी खतरे में है. जयसूर्या ने आगे कहा, 'मेरा कॉन्ट्रैक्ट जून तक है. मैंने अभी तक SLC को ऑफिशियली कोई खबर नहीं दी है. उन्हें नहीं पता कि मैं यह भी कहने वाला हूं. मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी. अगर वे किसी को इस पद के लिए ला सकते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें ये करना चाहिए.'

जयसूर्या के कार्यकाल में ऐतिहासिक जीत

जयसूर्या ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद श्रीलंका के हेड कोच का पद संभाला. उनके ही कार्यकाल में श्रीलंका ने अगस्त 2024 में भारत के खिलाफ 27 साल में अपनी पहली ODI बाइलेटरल सीरीज़ जीत दर्ज की. जिसके बाद उसी साल सितंबर में द ओवल में एक टेस्ट जीता, फिर उसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड को घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया. उन्होंने कहा, 'पिछले डेढ़ साल में मैं टीम को वहां से ले आया जहां हम थे. ODI में हम आठवें या नौवें नंबर पर थे और हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे. लेकिन मैं टीम को नंबर 4 पर ले आया. मैं टेस्ट टीम को नंबर 6 पर ले आया हूं और T20 टीम भी छठे या सातवें (8वें नंबर पर) नंबर पर है.'

