U19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की उम्मीदें बरकरार.. साउथ अफ्रीका को रौंद किया उलटफेर, रेस में अफगानिस्तान

Hindi Newsक्रिकेटU19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की उम्मीदें बरकरार.. साउथ अफ्रीका को रौंद किया उलटफेर, रेस में अफगानिस्तान

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. सभी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है इस बीच श्रीलंका ने बड़ा कांड कर दिया. श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:51 PM IST
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. सभी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है इस बीच श्रीलंका ने बड़ा कांड कर दिया. श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं. ग्रुप-1 से रेस में अफगानिस्तान टीम भी है. इस टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हार की स्थिति में श्रीलंका उनकी जगह ले सकता है. ऐसे में अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति होगी.

शाल्कविक  ने ठोका शतक

गुरुवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जोरिच वैन शाल्कविक ने शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर टीम ने 7 विकेट खोकर 261 रन बनाए. टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को अदनान लगदियन और जोरिच वैन शाल्कविक ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 18.4 ओवरों में 96 रन जुटाए. अदनान 57 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शाल्कविक ने मोर्चा संभाला. उन्होंने बांडिले म्बाथा (12) के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन, जबकि पॉल जेम्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया.

विग्नेशवरन ने लगाया विकेटों का चौका

जोरिच वैन शाल्कविक 130 गेंदों में 2 छक्कों और 13 चौकों के साथ 116 रन बनाकर आउट हुए. यहां से पॉल जेम्स ने मोर्चा संभाला, जो पारी के अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 36 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके शामिल थे. उनके अलावा, माइकल क्रुस्काम्प ने नाबाद 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से विग्नेशवरन आकाश ने 10 ओवरों में 46 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि कविजा गमागे ने 2 विकेट निकाले। चमिका हेनातिगाला को 1 विकेट हाथ लगा.

पाकिस्तान ने 2650 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया,सैम अयूब रहे मैच के हीरो

5 विकेट से श्रीलंका की जीत

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 46 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली. इस टीम ने 23 के स्कोर पर दिमंथा महावितान (4) का विकेट गंवा दिया था. यहां से विरान चामुदिथा ने सेनुजा वेकुनागोडा के साथ दूसरे विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की राह पर ला दिया. सेनुजा 63 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विरान ने 94 गेंदों में 1 छक्के और 13 चौकों के साथ 110 रन की पारी खेली. इनके अलावा, कप्तान विमथ दिनसारा ने 32 रन और चमिका हेनातिगाला ने नाबाद 20 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. विपक्षी खेमे से माइकल क्रुस्काम्प और कॉर्न बोथा ने 2-2 विकेट हासिल किए. पॉल जेम्स के हाथ 1 विकेट लगा.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

U19 World Cup 2026

