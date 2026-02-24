Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान हुआ बाहर तो कहां होगा सेमीफाइनल? एक शर्त पर श्रीलंका को मिलेगी मेजबानी

पाकिस्तान हुआ बाहर तो कहां होगा सेमीफाइनल? एक शर्त पर श्रीलंका को मिलेगी मेजबानी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहा है. सुपर-8 में सेमीफाइनल के लिए टीमें जद्दोजहत करती दिख रही हैं. ऐसे में बात कर लेते हैं सेमीफाइनल की मेजबानी पर. श्रीलंका ने भले ही सुपर-8 की शुरुआत हार के साथ की है, लेकिन टीम के पास सेमीफाइनल की मेजबानी का एक गोल्डन चांस है. 

 

Feb 24, 2026
Colombo Stadium (Jiostar Screengrab)
Colombo Stadium (Jiostar Screengrab)

T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता दिख रहा है. सुपर-8 में कुछ ही मुकाबले हैं और बारी सेमीफाइनल की है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले फैसला हुआ था कि सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है, लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा फिर भी श्रीलंका के पास सेमीफाइनल होस्ट करने का चांस होगा. लेकिन इसके लिए आईसीसी की कुछ खास शर्ते हैं.

ईएसपीएनल क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर-8 खत्म होने के बाद टूर्नामेंट लॉजिस्टिक्स के मुताबिक, पहला सेमीफाइनल एक 'फ्लोटिंग' मैच बना हुआ है जो कोलंबो या कोलकाता में हो सकता है. ICC ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान क्वालिफ़ाई करता है तो वह अपने आप कोलंबो में अपना सेमी-फाइनल खेलेगा. हालांकि, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालीफाई नहीं कर करता है तो भी श्रीलंका में सेमीफाइनल होने की संभावना है.

क्या है शर्त?

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करता है तो श्रीलंका को टॉप-4 के लिए क्वालीफाई करना होगा. शर्त है कि अगर श्रीलंका का विरोधी भारत नहीं होता है तो ही श्रीलंका टीम को घर में सेमीफाइनल खेलने को मिलेगा. हालांकि, श्रीलंका की शुरुआत सुपर-8 के लिए बहुत अच्छी नहीं हुई है. पहले ही मैच में श्रीलंका की टीम को हार का सामना करना पड़ा है. पाइंट्स टेबल देखें तो श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बेहद मुश्किल है. 

SL vs IND पहुंचे तो कहां होगा सेमीफाइनल?

अगर श्रीलंका और भारतीय टीम सेमीफाइनल में एक-दूसरे के विरोधी होते हैं तो सेमीफाइनल मुकाबला कोलंबो में नहीं होगा बल्कि मुंबई में होगा. जब तक कि वह पाकिस्तान के खिलाफ न हो, ऐसी स्थिति में यह कोलंबो में शिफ्ट हो जाएगा. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर पाकिस्तान और श्रीलंका में से कोई भी सेमी-फ़ाइनल में नहीं पहुँचता है, तो कोलकाता सेमीफाइनल-1 होस्ट करेगा, जबकि मुंबई सेमीफाइनल-2 होस्ट करेगा. भारत, अगर क्वालिफाई करता है तो वह पाकिस्तान के साथ मैच को छोड़कर, विरोधी टीम की परवाह किए बिना मुंबई में खेलेगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

TAGS

T20 World Cup 2026

