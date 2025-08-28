एशिया कप 2025 से पहले टीम को लगा बहुत बड़ा झटका, टूर्नामेंट जिताने वाले क्रिकेटर की चोट ने बढ़ा दी टेंशन
एशिया कप 2025 से पहले टीम को लगा बहुत बड़ा झटका, टूर्नामेंट जिताने वाले क्रिकेटर की चोट ने बढ़ा दी टेंशन

9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:16 PM IST
एशिया कप 2025 से पहले टीम को लगा बहुत बड़ा झटका, टूर्नामेंट जिताने वाले क्रिकेटर की चोट ने बढ़ा दी टेंशन

9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए 9 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा एशिया कप टूर्नामेंट भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 से पहले श्रीलंका की टीम बहुत मुसीबत में है. श्रीलंका को टूर्नामेंट जिताने का दम रखने वाले स्टार स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा चोटिल हैं.

एशिया कप 2025 से पहले टीम को लगा बहुत बड़ा झटका

एशिया कप 2025 से पहले श्रीलंका की टीम 29 अगस्त से 7 सितंबर तक जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां वह 2 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. श्रीलंका की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में होने वाली आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस सीरीज में श्रीलंका के स्टार स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा नहीं खेलेंगे. हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वानिंदु हसरंगा को श्रीलंका की 17 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. एशिया कप 2025 जैसे अहम टूर्नामेंट से पहले वानिंदु हसरंगा का चोटिल होना श्रीलंका की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है.

लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट लेकर मचाया तहलका... भारत के इस खूंखार गेंदबाज ने चटकाए W,W,W,W,W,W

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगा श्रीलंका

चरिथ असलांका की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम जिम्बाब्वे में 2 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी, जिसकी शुरुआत शुक्रवार 29 अगस्त को पहले वनडे से होगी. वानिंदु हसरंगा की अनुपस्थिति से आगामी एशिया कप 2025 में उनकी भागीदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जुलाई की शुरुआत से किसी भी स्तर पर कोई मैच नहीं खेला है. स्पिन विभाग में, श्रीलंका ने वानिंदु हसरंगा की अनुपस्थिति से खाली हुए स्थान को भरने के लिए महेश दीक्षाना और डुनिथ वेललेज की ओर रुख किया है. तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने वनडे चयन से बाहर रहने के बाद टी20 टीम में जगह बनाई है. टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस और दासुन शनाका जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले 5 खूंखार बल्लेबाज, एक तो ठोक चुका है 27 गेंद पर 100, तीन का भारत से गहरा नाता

श्रीलंका की T20 टीम में कौन-कौन?

पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद श्रीलंका इस सीरीज में उतर रहा है. यह नवंबर 2008 के बाद जिम्बाब्वे का उनका पहला सफेद गेंद दौरा है. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद श्रीलंका 9-28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले एशिया कप में भाग लेगा. श्रीलंका की T20 टीम में चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, विशेन हलंबगे, दासुन शनाका, डुनिथ वेललेज, चमिका करुणारत्ने, महेश दीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना शामिल हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

