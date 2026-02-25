NZ vs SL Highlights: न्यूजीलैंड से हारकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ श्रीलंका, पाकिस्तान पर भी लटकी तलवार

New Zealand vs Sri Lanka Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज कर श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 107 रनों पर ढेर हो गई और उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर इसी के साथ समाप्त हो गया. वहीं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी जीत से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है. न्यूजीलैंड के खाते में दो मैचों में 3 अंक हैं. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच बारिश की वजह से धुल गया था.

श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है. अब उनके लिए सेमीफाइनल के सभी दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. पाकिस्तान को अब ये दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से बुरी तरह हार जाए. इसके अलावा पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बहुत बड़ी जीत हासिल करनी होगी. इस ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. मंगलवार को हैरी ब्रूक के शतक के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से पटखनी दी थी.

मिचेल सैंटनर ने खेली कप्तानी पारी

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 84 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. इसके बाद कप्तान मिचेल सैंटनर ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 26 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने कोल मैककॉन्ची के साथ 7वें विकेट के लिए 47 गेंदों पर 84 रनों की साझेदारी कर टीम को 168 रन तक पहुंचा दिया.

रचिन रविंद्र ने झटके 4 विकेट

बल्लेबाजी में 32 रनों की पारी खेलने वाले स्टार कीवी खिलाड़ी रचिन रविंद्र ने गेंदबाजी से भी दम दिखाया और 4 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए इन फॉर्म निसांका को पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया. श्रीलंका ने 46 रन पर 5 विकेट खो दिए और यहां से उनके लिए मैच में वापसी करना असंभव था. आखिर में न्यूजीलैंड ने 61 रनों से मैच जीतकर सेमीफाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ाया. अब आखिरी सुपर-8 मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड से होगा.

