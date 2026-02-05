PCB को मेजबान श्रीलंका ने दिखाई औकात.. एक लेटर में सरेआम किया बेइज्जत, अब भारत से खेलेगा बेशर्म पाकिस्तान?

T20 World Cup Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब कुछ घंटों का समय बाकी है और पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. उसने 15 फरवरी को टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है. आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के कारण उसने ऐसा फैसला किया है. अब इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की एंट्री हो गई है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. श्रीलंका ने उसे भारत के खिलाफ मैच में खेलने का आग्रह भी किया है.

श्रीलंका ने पीसीबी को लिखा लेटर

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने गुरुवार को पीसीबी को एक लेटर लिखकर उनसे टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एसएलसी ने पीसीबी को इस मामले को लेकर एक पत्र लिखा है. उसमें श्रीलंका ने पीसीबी को मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले समर्थन की याद दिलाई और बोर्ड से अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया. लेटर में यह भी बताया गया है कि अगर मैच प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो सह-मेजबानों को बड़े फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और रेपुटेशन से जुड़े नुकसान होंगे.

टिकट बिक्री से लेकर अन्य मामलों का दिया हवाला

श्रीलंका ने लेटर में आगे लिखा, ''हम यह रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, खासकर श्रीलंका को सौंपे गए मैचों के लिए एक होस्ट वेन्यू के तौर पर. इन मैचों के संबंध में सभी कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी से जुड़े इंतजाम पहले ही फाइनल हो चुके हैं. इसमें अन्य बातों के अलावा, हॉस्पिटैलिटी प्लानिंग और मैच टिकटों की बिक्री शामिल है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि श्रीलंका में होने वाले मैचों, खासकर भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही फाइनल हो चुकी है और इसमें जबरदस्त डिमांड देखी गई है, टिकट तेजी से बिक रहे हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट के लिए अभूतपूर्व पब्लिक इंटरेस्ट और महत्वपूर्ण कमर्शियल उम्मीदों को दर्शाता है.''

वित्तीय नुकसान का खतरा

श्रीलंका क्रिकेट ने आगे लिखा, ''इस तरह के शेड्यूल किए गए बड़े मैच में किसी भी तरह की गैर-भागीदारी के दूरगामी परिणाम होंगे. इसमें एसएलसी के लिए बड़ा वित्तीय नुकसान और टूर्नामेंट में बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी से होने वाले संभावित पर्यटन राजस्व और व्यापक आर्थिक लाभ का नुकसान शामिल है. श्रीलंका सरकार बहिष्कार के संभावित प्रभाव पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इन मैचों की मेजबानी से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ की उम्मीद है. इसलिए शेड्यूल किए गए मैचों में कोई भी बदलाव न केवल श्रीलंका क्रिकेट बल्कि टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने में शामिल हितधारकों की व्यापक श्रेणी को भी प्रभावित करेगा.''

2009 में श्रीलंकाई प्लेयर पर हुआ था आतंकी हमला

मार्च 2009 में छह श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो गए थे जब बंदूकधारियों ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच के लिए जा रही उनकी टीम बस पर गोलियां चला दी थीं. इस घटना के कारण अंतरराष्ट्रीय टीमें लगभग एक दशक तक पाकिस्तान से दूर रहीं. यह सिलसिला तब टूटा जब श्रीलंका 10 साल के अंतराल के बाद (2019 में) पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी.

टीम पर हमले का किया जिक्र

श्रीलंका ने उस घटना और बाद के समर्थन को याद दिलाते हुए लिखा, ''इस संदर्भ में हम सम्मानपूर्वक याद दिलाते हैं कि श्रीलंका क्रिकेट और श्रीलंका राष्ट्रीय टीम ने कई मौकों पर पाकिस्तान का दौरा किया है. असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील परिस्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मैचों में भाग लिया है, जिसमें गंभीर सुरक्षा संबंधी घटनाएं भी शामिल हैं. इनमें अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय टीम के काफिले पर हमला शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों और अधिकारियों को चोटें आईं. उनमें से कुछ आज भी उन चोटों के शारीरिक प्रभावों से जूझ रहे हैं, जबकि अन्य को गहरा और स्थायी मनोवैज्ञानिक आघात लगा है.''

श्रीलंका ने पाकिस्तान को क्या याद दिलाया?

एसएलसी ने लेटर में कहा, "हाल के मामलों में क्षेत्र में बम धमाकों सहित और सुरक्षा घटनाओं ने टीम के सदस्यों पर अतिरिक्त भावनात्मक और पेशेवर दबाव डाला, जिससे कुछ लोगों को चल रहे कामों से पीछे हटने के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा. इन परिस्थितियों की गंभीरता के बावजूद श्रीलंका क्रिकेट ने सरकार के साथ मिलकर, पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समर्थन में दृढ़ रहा. खेल और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के व्यापक हितों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना जारी रखा, ऐसे समय में जब कई अन्य क्रिकेट खेलने वाले देश पाकिस्तान का दौरा करने में हिचकिचा रहे थे या अनिच्छुक थे."

बोर्ड के रिश्ते पर पड़ेगा असर?

श्रीलंका क्रिकेट ने आगे लिखा, ''इस लंबे समय से चले आ रहे समर्थन और सहयोग को देखते एसएलसी सम्मानपूर्वक उम्मीद करता है कि पारस्परिकता और आपसी सम्मान की वही भावना बनी रहेगी, खासकर जहां विचाराधीन मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं, एक ऐसा देश जिसने सुरक्षा, निष्पक्षता और व्यावसायिकता के संबंध में हर आश्वासन दिया है. उपरोक्त को देखते हुए, और यदि वास्तव में 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने या उसमें भाग न लेने का कोई निर्णय लिया गया है, तो हम सम्मानपूर्वक और ईमानदारी से PCB से ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं. हम आपसे असाधारण परिस्थितियों हमारे दोनों बोर्डों के बीच स्थायी संबंध और क्रिकेट के खेल के व्यापक हितों को ध्यान में रखने का आग्रह करते हैं."

सभी मैचों में खेलने को कहा

श्रीलंका ने अंत में लिखा, ''हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट, उसके हितधारकों और दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लाभ के लिए खेल भावना की सच्ची भावना से और बिना किसी चयनात्मक अनुपस्थिति के श्रीलंका में सभी निर्धारित मैचों में भाग ले, जिसमें उपरोक्त मैच भी शामिल है. हम इस मामले पर सर्वोच्च विचार करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद देते हैं और सम्मानपूर्वक आपके जल्द से जल्द सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं.''