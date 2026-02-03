T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का बड़ा बदलाव, दिग्गज खिलाड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता, इस प्लेयर को जगह

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 4 दिनों का समय शेष है. सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और विश्व कप के लिए वॉर्म अप मैच खेलना भी चालू कर दिया है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. 7 फरवरी को भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगी. विश्व कप से ठीक कुछ दिनों पहले श्रीलंका के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, श्रींलकाई मैनेजमेंट ने टीम के अनुभवी खिलाड़ी धनंजया डी सिल्वा को बाहर कर विध्वंसक बल्लेबाज कमिंडु मेंडिस को टीम में शामिल किया है. बता दें कि कमिंडु काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे. वहीं, धनंजय हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे.इसके चलते उन्हें वर्ल्ड कप के 15 सदस्यीय स्क्वॉड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया...

युवा खिलाड़ियों से लबरेज श्रीलंका

खास बात ये है कि श्रीलंका ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दाव खेला है. 23 वर्षीय बल्लेबाज पवन रत्नायके, तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह दी है. कमिंदु मेंडिस की टीम में वापसी के बाद टीम का बैलेंस और भी ज्यादा बेहतर होगा. क्योंकि, वह हालिया सीरीज में प्लेइंग 11 में नहीं थे. ऐसे में विश्व कप स्क्वॉड में जगह मिलना उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि जैसी होगी. साथ ही धनजय के टीम से बाहर होने के बाद अब बाएं हांथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनिथ वेललागे को प्लेइंग 11 में आसानी से जगह मिल जाएगी. वेललागे के पास काफी शानदार अनुभव रहा है. वह हाल ही में श्रीलंका की सफल कप्तानी करते हुए अपने दमदार नेतृत्व का परिचय देने का काम किया है.

8 फरवरी से शुरुआत

मेजबान होने की वजह से श्रीलंका विश्व कप के मैचों का भरपूर फायदा उठाने वाला है. घरेलू परिस्थितियों में होने वाले मैचों की अच्छी समझ और ग्रुप बी के मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में आयोजित होने हैं. बता दें कि श्रीलंका की भिड़ंत ग्रुप बी में ओमान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से होगा. श्रीलंका 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा इस बदलाव का श्रींलका पर खास फर्क पड़ता है या नहीं.

कमिंडु का टी20 करियर

कमिंडु मेंडिस ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2018 में की थी. बतौर बल्लेबाज उन्होंने अभी तक अपने करियर में 35 मुकाबले खेले हैं. जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 124.56 के स्ट्राइक रेट से 540 रन बनाने का कारनाम किया है. वहीं, इस दौरान कमिंडु ने 3 अर्धशतक ठोकने का काम किया है और उनका उच्चतम स्कोर 65 रनों का रहा है. बात करें अगर उनके गेंदबाजी आंकड़े कि तो उन्होंने 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए महज 3 विकेट हासिल किए हैं.

