Advertisement
trendingNow13096048
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का बड़ा बदलाव, दिग्गज खिलाड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता, इस प्लेयर को जगह

T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का बड़ा बदलाव, दिग्गज खिलाड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता, इस प्लेयर को जगह

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 4 दिनों का समय शेष है. सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और विश्व कप के लिए वॉर्म अप मैच खेलना भी चालू कर दिया  है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. श्रींलकाई मैनेजमेंट ने टीम के अनुभवी खिलाड़ी धनंजया डी सिल्वा को बाहर कर विध्वंसक बल्लेबाज कमिंडु मेंडिस को टीम में शामिल किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanjaya de Silva
Dhanjaya de Silva

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 4 दिनों का समय शेष है. सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और विश्व कप के लिए वॉर्म अप मैच खेलना भी चालू कर दिया  है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं.  वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. 7 फरवरी को भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगी. विश्व कप से ठीक कुछ दिनों पहले श्रीलंका के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, श्रींलकाई मैनेजमेंट ने टीम के अनुभवी खिलाड़ी धनंजया डी सिल्वा को बाहर कर विध्वंसक बल्लेबाज कमिंडु मेंडिस को टीम में शामिल किया है. बता दें कि कमिंडु काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे. वहीं, धनंजय हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई  सीरीज और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे.इसके चलते उन्हें वर्ल्ड कप के 15 सदस्यीय स्क्वॉड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया...

युवा खिलाड़ियों से लबरेज श्रीलंका
खास बात ये है कि श्रीलंका ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दाव खेला है. 23 वर्षीय बल्लेबाज पवन रत्नायके, तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह दी है. कमिंदु मेंडिस की टीम में वापसी के बाद टीम का बैलेंस और भी ज्यादा बेहतर होगा. क्योंकि, वह हालिया सीरीज में प्लेइंग 11 में नहीं थे. ऐसे में विश्व कप स्क्वॉड में जगह मिलना उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि जैसी होगी. साथ ही धनजय के टीम से बाहर होने के बाद अब बाएं हांथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनिथ वेललागे को प्लेइंग 11 में आसानी से जगह मिल जाएगी. वेललागे के पास काफी शानदार अनुभव रहा है. वह हाल ही में श्रीलंका की सफल कप्तानी करते हुए अपने दमदार नेतृत्व का परिचय देने का काम किया है.

8 फरवरी से शुरुआत
मेजबान होने की वजह से श्रीलंका विश्व कप के मैचों का भरपूर फायदा उठाने वाला है. घरेलू परिस्थितियों में होने वाले मैचों की अच्छी समझ और ग्रुप बी के मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में आयोजित होने हैं.  बता दें कि श्रीलंका की भिड़ंत ग्रुप बी में ओमान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से होगा. श्रीलंका 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा इस बदलाव का श्रींलका पर खास फर्क पड़ता है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमिंडु का टी20 करियर

कमिंडु मेंडिस ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2018 में की थी. बतौर बल्लेबाज उन्होंने अभी तक अपने करियर में 35 मुकाबले खेले हैं. जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 124.56 के स्ट्राइक रेट से 540 रन बनाने का कारनाम किया है. वहीं, इस दौरान कमिंडु ने 3 अर्धशतक ठोकने का काम किया है और उनका उच्चतम स्कोर 65 रनों का रहा है. बात करें अगर उनके गेंदबाजी आंकड़े कि तो उन्होंने 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए महज 3 विकेट हासिल किए हैं.

ये भी पढ़ें: टी20 में भारत के टॉप-5 शतकवीर... अभिषेक शर्मा के निशाने पर इस दिग्गज का महारिकॉर्ड

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Kamindu MendisDhananjaya De Silva

Trending news

जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम