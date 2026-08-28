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सोनल दिनुशा ने इतना मारा, ताजा हुआ हाशिम अमला का दिया हुआ पुराना जख्म, भारत के खिलाफ बनाया अनोखा रिकॉर्ड

श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाकर इतिहास रच दिया. चार पारियों में 420 रन बनाने वाले दिनुषा इस खास क्लब में अरविंद डी सिल्वा और हाशिम अमला जैसे दिग्गजों के साथ शामिल हो गए. उनकी नाबाद 133 रन की पारी ने कोलंबो टेस्ट में भारत की जीत रोककर मुकाबला ड्रॉ कराया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 28, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:05 AM IST
सोनल दिनुशा ने इतना मारा, ताजा हुआ हाशिम अमला का दिया हुआ पुराना जख्म, भारत के खिलाफ बनाया अनोखा रिकॉर्ड
Image Credit: सोनल दिनुशा ने इतना मारा, ताजा हुआ हाशिम अमला का दिया पुराना जख्म

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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