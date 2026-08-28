सोनल दिनुशा ने इतना मारा, ताजा हुआ हाशिम अमला का दिया हुआ पुराना जख्म, भारत के खिलाफ बनाया अनोखा रिकॉर्ड

श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाकर इतिहास रच दिया. चार पारियों में 420 रन बनाने वाले दिनुषा इस खास क्लब में अरविंद डी सिल्वा और हाशिम अमला जैसे दिग्गजों के साथ शामिल हो गए. उनकी नाबाद 133 रन की पारी ने कोलंबो टेस्ट में भारत की जीत रोककर मुकाबला ड्रॉ कराया.
श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो बेहद कम बल्लेबाज कर पाए हैं. कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में सेंचुरी जड़ते ही दिनुषा ने सीरीज में अपना तीसरा शतक पूरा किया. इसके साथ ही वो दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए.
सोनल दिनुशा ने चार पारियों में 420 रन बनाए और उनका औसत 140 रहा. इस दौरान उन्होंने 100, 84, 103 और नाबाद 133 रन की पारियां खेलीं. खास बात यह रही कि उनकी आखिरी पारी ने श्रीलंका को उस समय मैच बचाने में मदद की, जब टीम फॉलोऑन के बाद मुश्किल स्थिति में थी.
इस खास क्लब में सबसे पहले नाम आता है श्रीलंका के महान बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा का. उन्होंने 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाए थे. उसी साल भारत के खिलाफ भी दो टेस्ट की सीरीज में उन्होंने तीन शतक जड़ दिए. भारत के खिलाफ उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक कोलंबो के SSC मैदान पर आई, जहां उन्होंने पहली पारी में 146 और दूसरी पारी में 120 रन बनाए थे. अब सोनल दिनुषा भी उसी रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं।
दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने 2010 में भारत के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाए थे. अमला का यह प्रदर्शन भारतीय परिस्थितियों में आया था और उन्होंने अपनी शानदार तकनीक तथा धैर्य से भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया था. अमला के बाद अब दिनुषा भारत के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में नया नाम हैं.
सोनल दिनुशा की उपलब्धि इसलिए और खास है क्योंकि उन्होंने सीरीज की चारों पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए. गॉल टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 100 रन और दूसरी पारी में 84 रन बनाए. इसके बाद कोलंबो में पहली पारी में 103 रन और दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेली. सोनल ने श्रीलंका के लिए अब तक 5 टेस्ट की 9 पारियों में 86.57 की औसत से 606 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.
तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की खास लिस्ट
दिनुशा के शतक के साथ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब कुल 9 नाम हो गए हैं. इसमें अरविंद डी सिल्वा दो बार, जैक्स कैलिस, हाशिम अमला, कुमार संगकारा, यूनिस खान, मार्नस लाबुशेन, केन विलियमसन और अब सोनल दिनुषा शामिल हैं.
लेकिन दिनुशा ने सिर्फ तीन शतक लगाने का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया. कोलंबो टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर वह भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले सिर्फ 12वें बल्लेबाज भी बन गए. उनसे पहले श्रीलंका के दलीप मेंडिस और अरविंद डी सिल्वा यह कारनामा कर चुके हैं.