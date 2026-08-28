सोनल दिनुशा ने इतना मारा, ताजा हुआ हाशिम अमला का दिया हुआ पुराना जख्म, भारत के खिलाफ बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इस खास क्लब में सबसे पहले नाम आता है श्रीलंका के महान बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा का. उन्होंने 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाए थे. उसी साल भारत के खिलाफ भी दो टेस्ट की सीरीज में उन्होंने तीन शतक जड़ दिए. भारत के खिलाफ उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक कोलंबो के SSC मैदान पर आई, जहां उन्होंने पहली पारी में 146 और दूसरी पारी में 120 रन बनाए थे. अब सोनल दिनुषा भी उसी रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं।