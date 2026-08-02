IND vs SL: टीम इंडिया के लिए कोलंबो-गॉल बना 'पहेली'... 15 में 3 के पास श्रीलंका का अनुभव, सिर्फ एक ने ठोका शतक

IND vs SL Test Series: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई नए नाम भारतीय टीम के स्क्वॉड में देखने को मिले. यही वजह है कि श्रीलंका का दौरा टीम इंडिया के लिए पहले होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मंगलवार को भारत के 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया. इनमें से महज 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके पास श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है जबकि 12 प्लेयर्स पहली बार भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेलने उतरेंगे.