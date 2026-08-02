IND vs SL: टीम इंडिया के लिए कोलंबो-गॉल बना 'पहेली'... 15 में 3 के पास श्रीलंका का अनुभव, सिर्फ एक ने ठोका शतक

IND vs SL Test Series: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई नए नाम भारतीय टीम के स्क्वॉड में देखने को मिले. यही वजह है कि श्रीलंका का दौरा टीम इंडिया के लिए पहले होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मंगलवार को भारत के 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया. इनमें से महज 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके पास श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है जबकि 12 प्लेयर्स पहली बार भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेलने उतरेंगे.
स्क्वॉड में सिर्फ रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं, जो पहले श्रीलंका में टेस्ट खेल चुके हैं. यहां तक टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी श्रीलंका में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. ऐसे में भारतीय युवा टीम के लिए श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक पर अड़े रहना चैलेंज से कम नहीं होगा. राहत की बात है कि बॉलिंग यूनिट में अहम गेंदबाज रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ऐसी पिचों से वाकिफ हैं.
वहीं, बैटिंग की बात करें तो केएल राहुल मौजूदा स्क्वॉड में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिनके पास न सिर्फ श्रीलंका में खेलने का अनुभव है, बल्कि उन्होंने सेंचुरी भी ठोकी है. उन्होंने 8 पारियों में 268 रन इस शतक की बदौलत ठोके हैं. भारत ने पिछली बार श्रीलंका का दौरा 2017 में किया था, तब से टीम इंडिया की काया पूरी तरह से पलट चुकी है. उस दौरान टीम के कप्तान विराट कोहली थे और भारतीय टीम ने 3-0 से श्रीलंका को रौंदा था.
श्रीलंकाई टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है. श्रीलंकाई टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं जो घरेलू पिच पर किसी भी टीम के लिए उलटफेर करने में माहिर हैं. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे स्टार्स पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम 5वें स्थान पर खिसक गई है. अब देखना होगा कि भारतीय युवा टीम कैसा प्रदर्शन करती है.
शुबमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उपकप्तान], यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.
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पहला टेस्ट- 15 अगस्त, गॉल, सुबह 10 बजे
दूसरा टेस्ट- 23 अगस्त, कोलंबो, सुबह 10 बजे