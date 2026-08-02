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IND vs SL: टीम इंडिया के लिए कोलंबो-गॉल बना 'पहेली'... 15 में 3 के पास श्रीलंका का अनुभव, सिर्फ एक ने ठोका शतक

India vs Sri Lanka: 2 दिन बाद टीम इंडिया श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो जाएगी. 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसी हफ्ते टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया था. इस स्क्वॉड के लिए ये टूर किसी पहेली से कम नहीं होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:12 AM IST
IND vs SL: टीम इंडिया के लिए कोलंबो-गॉल बना 'पहेली'... 15 में 3 के पास श्रीलंका का अनुभव, सिर्फ एक ने ठोका शतक
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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