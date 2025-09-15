SL vs HK: एशिया कप से दो टीमें बाहर.. श्रीलंका ने भर दी हुंकार, निसांका की फिफ्टी ने बचाई लाज

SL vs HK: एशिया कप 2025 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट से दो टीमों का पत्ता साफ हो गया है. सोमवार को दो मुकाबले हुए, पहले मैच में यूएई ने ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की और टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया. वहीं, दूसरे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज कर हांगकांग का पत्ता साफ कर दिया है. श्रीलंका की टीम हांगकांग को मात देकर ग्रुप बी में नंबर-1 पर पहुंच चुकी है.

हांगकांग की लगातार तीसरी हार

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान और यूएई को मात देकर पहले नंबर पर कब्जा जमा रखा है. वहीं, बात करें ग्रुप बी की तो श्रीलंका की टीम ने हुंकार भर दी है. श्रीलंका लगातार दो जीत के बाद अफगानिस्तान को पछाड़कर नंबर-1 पर पहुंच गई है. हालांकि, हांगकांग के खिलाफ भी जीत के लिए श्रीलंका की टीम को पापड़ बेलने पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हांगकांग की तरफ से अंशुमन और निजाकत खान ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. अंशुमन फिफ्टी से चूके और 48 रन की पारी खेली. वहीं, निजाकत खान ने 38 गेंद में 52 रन की पारी खेलकर टीम की लाज बचाई. हांगकांग ने इन दो बल्लेबाजों की पारियों के दम पर श्रीलंका के सामने 150 रन का स्कोर रख दिया था.

ये भी पढे़ं.. 'उन्हें जो करना है करें...' BCCI और PCB के बीच जुबानी जंग, IND-PAK मैच के बाद पाकिस्तान को बेइज्जती का डबल डोज

निसांका ने बचाई टीम की लाज

हांगकांग के खिलाफ श्रीलंका की टीम एक छोर से ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी. लेकिन सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने टीम की लाज बचाई. निसांका ने 33 गेंद में 68 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 2 छक्के और 6 चौके देखने को मिले. अब श्रीलंका की टीम अपना अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. वानिंदु हसरंगा ने अंत में 9 गेंद में 20 रन की पारी खेली.