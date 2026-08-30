श्रीलंका को बड़ा झटका: आईसीसी ने छीनी 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, राजनीति ने किया बर्बाद

ICC Women’s Champions Trophy 2027 SLC suspension: श्रीलंका से साल 2027 में होने वाली पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली गई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ चल रहे बोर्ड के प्रशासनिक विवाद के कारण श्रीलंका को खेल के मैदान पर यह नया और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका को ऐसा नुकसान हुआ है. इससे पहले साल 2023-24 में श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को राजनैतिक दखलंदाजी के चलते कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था.
सरकार और क्रिकेट बोर्ड के बीच भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के आरोपों को लेकर महीनों तक विवाद चला था. उसी दौरान श्रीलंका से 2024 मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन ली गई थी, जिसे बाद में साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया था.
मेजबानी छीनने का यह नया फैसला इसलिए आया है क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट (SLC) इस समय सरकार द्वारा नियुक्त 'ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी' (बदलाव समिति) के तहत काम कर रहा है. यह प्रशासनिक ढांचा आईसीसी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है. आईसीसी का यह सख्त नियम है कि उसके सभी सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करें और उनके काम में किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप न हो.
मेजबानी छिन जाने से अब इस 6 टीमों के टूर्नामेंट में श्रीलंका की भागीदारी पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. शुरुआती नियमों के मुताबिक, मेजबान देश के साथ-साथ रैंकिंग में टॉप पर रहने वाली टीमों को ही इस टूर्नामेंट में जगह मिलनी थी. श्रीलंका फिलहाल रैंकिंग में छठे स्थान पर है. आईसीसी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मेजबानी का वेन्यू (स्थान) बदलने के बाद टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं.