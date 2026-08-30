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श्रीलंका को बड़ा झटका: आईसीसी ने छीनी 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, राजनीति ने किया बर्बाद

ICC Women’s Champions Trophy 2027 SLC suspension: आईसीसी ने श्रीलंका से 2027 विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है. जानिए श्रीलंका क्रिकेट में चल रहे इस बड़े सरकारी हस्तक्षेप और विवाद की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:26 PM IST
श्रीलंका को बड़ा झटका: आईसीसी ने छीनी 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, राजनीति ने किया बर्बाद
Image Credit: श्रीलंका क्रिकेट पर आईसीसी की बड़ी कार्रवाई.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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