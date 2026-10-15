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श्रीलंका को बड़ा झटका: पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई-सीरीज से बाहर हुए पथुम निसांका, लाहिरू उदारा को मिला मौका

पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 'वनडे ट्राई-सीरीज' से पहले श्रीलंकाई टीम को झटका लगा है. इस टीम के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज पाथुम निसांका सीरीज से बाहर हो गए हैं. निसांका हाल ही में चोटों से जूझ रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 15, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:07 PM IST
श्रीलंका को बड़ा झटका: पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई-सीरीज से बाहर हुए पथुम निसांका, लाहिरू उदारा को मिला मौका
Image Credit: पथुम निसांका.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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