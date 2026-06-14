WI vs SL: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में हार के बाद श्रीलंका की टीम ने दूसरे मैच में दमदार कमबैक कर लिया है. श्रीलंका को जो खिलाड़ी पूरे आईपीएल फ्लॉप रहा, उसके तूफान में विंडीज ने घुटने टेक दिए. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और श्रीलंका ने दमदार शुरुआत की. टीम ने कामिल मिशारा और दासुन शानाका की फिफ्टी के दम पर बोर्ड पर 194 रन टांग दिए थे.
श्रीलंका के ओपनर कुसल मेंडिस ने 31 रन की तेज तर्रार पारी से टीम को अच्छी शुरुआत दी. इसके बाद मोर्चा कामिल मिशारा ने संभाला. मिशारा ने महज 40 गेंद में 3 छक्के और 4 चौकों के दम पर 61 रन की पारी खेली. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में दासुन शनाका ने अपना दम दिखाया. उन्होंने महज 24 गेंद में 4 छक्कों और 5 चौकों के दम पर 58 रन ठोके.
आईपीएल 2026 में दासुन शनाका सुपरफ्लॉप थे. उन्होंने 7 मैच में महज 63 रन ही बनाए. टीम पर बोझ बने रहे शनाका ने नेशनल ड्यूटी पर पहुंचते ही अपना दम दिखाया. 195 रन के लक्ष्य के जवाब में विंडीज की टीम फुस्स नजर आई. अपने शुरुआती बल्लेबाजों को विंडीज ने 10 रनों के भीतर ही खो दिया था. शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल की पारियों ने मैच में जान डाली लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके.
ये भी पढे़ं...
श्रीलंका के स्टार गेंदबाज वानिंदु हसरंगा और दुष्मंथा चमीरा ने विंडीज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. हेटमायर बदकिस्मती से रन आउट हो गए, वहीं पॉवेल को तीक्षणा ने अपने जाल में फंसाया. हसरंगा और चमीरा दोनों ही गेंदबाज ने 3-3 विकेट झटके. दो विकेट वेल्लालागे ने भी अपने नाम किए और विंडीज की टीम 157 रन पर ही सिमट गई.