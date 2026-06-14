WI vs SL: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में हार के बाद श्रीलंका की टीम ने दूसरे मैच में दमदार कमबैक कर लिया है. श्रीलंका को जो खिलाड़ी पूरे आईपीएल फ्लॉप रहा, उसके तूफान में विंडीज ने घुटने टेक दिए. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और श्रीलंका ने दमदार शुरुआत की. टीम ने कामिल मिशारा और दासुन शानाका की फिफ्टी के दम पर बोर्ड पर 194 रन टांग दिए थे.



श्रीलंका के ओपनर कुसल मेंडिस ने 31 रन की तेज तर्रार पारी से टीम को अच्छी शुरुआत दी. इसके बाद मोर्चा कामिल मिशारा ने संभाला. मिशारा ने महज 40 गेंद में 3 छक्के और 4 चौकों के दम पर 61 रन की पारी खेली. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में दासुन शनाका ने अपना दम दिखाया. उन्होंने महज 24 गेंद में 4 छक्कों और 5 चौकों के दम पर 58 रन ठोके.