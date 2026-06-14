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IPL में सुपरफ्लॉप... नेशनल ड्यूटी पर प्रचंड फॉर्म, शनाका के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज, श्रीलंका का कमबैक

WI vs SL: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में हार के बाद श्रीलंका की टीम ने दूसरे मैच में दमदार कमबैक कर लिया है. श्रीलंका को जो खिलाड़ी पूरे आईपीएल फ्लॉप रहा, उसके तूफान में विंडीज ने घुटने टेक दिए. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:12 PM IST
IPL में सुपरफ्लॉप... नेशनल ड्यूटी पर प्रचंड फॉर्म, शनाका के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज, श्रीलंका का कमबैक
Image Credit: Sri Lanka Cricket (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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