Women's World Cup: बारिश बनी विलेन... ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका को 1-1 अंक, IND vs PAK मैच से पहले ऐसी है स्टैंडिंग, जानें किस नंबर पर भारत

महिला वनडे विश्व कप में शनिवार को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलंबो में खेला जाने वाला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. विश्व कप का यह पांचवां मुकाबला था. बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका. दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:23 AM IST
महिला वनडे विश्व कप में शनिवार को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलंबो में खेला जाने वाला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. विश्व कप का यह पांचवां मुकाबला था. बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका. दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया. मैच रद्द करने का समय स्थानीय समयानुसार रात 8.08 बजे था, लेकिन लगातार बारिश और मैदान की स्थिति को देखते हुए अंपायरों ने समय सीमा से पहले ही मैच रद्द करने का फैसला ले लिया. अगला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है. आइए जानते हैं इससे पहले अंकतालिका का क्या हाल है और टीम इंडिया किस नंबर पर है.

पहले मैच में श्रीलंका को मिली थी हार

सह-मेजबान श्रीलंका को 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत के खिलाफ खेले गए पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टूर्नामेंट में पहला अंक पाना श्रीलंका के लिए सुखद स्थिति है. गत विजेता ऑस्ट्रेलिया दो मैचों में तीन अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है. श्रीलंका को अपने पिछले मैच में भारत के खिलाफ 59 रनों (DLS) से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से हराकर विश्व कप अभियान का शानदार आगाज किया था.

ऑस्ट्रेलिया के लिए विलेन साबित हुई बारिश

श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से मैच रद्द होना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए निराशाजनक रहा. मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था. ऑस्ट्रेलिया अगर मैच जीतती तो उसे 2 अंक मिलते. मैच रद्द होने की स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1 अंक से संतोष करना पड़ा. दोनों टीमें कोलंबो में ही रहेंगी क्योंकि यही मैदान उनके अगले मुकाबलों की मेजबानी भी करेगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 अक्टूबर को इसी मैदान पर पाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि श्रीलंकाई टीम 11 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी.

इस नंबर पर है भारत

श्रीलंका पर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का अगला मुकाबला 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से है. अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे, बांग्लादेश तीसरे, भारत चौथे, श्रीलंका पांचवें, पाकिस्तान छठे, न्यूजीलैंड सातवें और दक्षिण अफ्रीका आठवें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया के तीन, इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत के दो-दो अंक हैं. श्रीलंका का एक अंक हैं. बाकी टीमों का अभी तक खाता नहीं खुला है.

इनपुट - आईएएनएस 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Women's World Cup 2025Ind vs Pak WAus W vs SL WWomen's World Cup Points Table

