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Women’s T20 World Cup: श्रीलंका ने किया बड़ा उलटफेर! डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को रौंदा, वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका ने गत चैंपियन न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया. नीलाक्षी डी सिल्वा के नाबाद अर्धशतक और ऐतिहासिक रन चेज ने श्रीलंका की सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 04:49 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:49 AM IST
Women’s T20 World Cup: श्रीलंका ने किया बड़ा उलटफेर! डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को रौंदा, वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा
Image Credit: श्रीलंका ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया. Picture Credit: Instagram/t20worldcup

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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