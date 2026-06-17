टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 150/6 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, लेकिन श्रीलंका के हौसलों के आगे यह स्कोर कम साबित हुआ. न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में विकेटकीपर इसाबेला गेज मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे टीम का स्कोर 4/1 हो गया. शुरुआती झटके के बाद कप्तान अमेलिया केर और जॉर्जिया प्लिमर ने दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. प्लिमर ने 18 रन बनाए, जबकि केर ने 36 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 45 रनों की संयमित पारी खेली. अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने बीच के ओवरों में आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 30 गेंदों में 45 रन जोड़े, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था.