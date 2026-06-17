England vs New Zealand: महिला टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. मंगलवार (16 जून) को साउथम्प्टन के रोज बाउल में श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को पांच विकेट से हरा दिया. हल्की बारिश के बावजूद श्रीलंकाई टीम अडिग रही और टूर्नामेंट के इतिहास में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया.
नीलाक्षी डी सिल्वा ने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह मोर्चा संभाला और मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर श्रीलंका को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई. चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली टीम ने इंग्लैंड से मिली करारी हार के बाद जोरदार वापसी की है, जिससे उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार हैं. दूसरी ओर, 'व्हाइट फर्न्स' (न्यूजीलैंड) को अब शीर्ष दो में बने रहने के लिए अपने बाकी तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 150/6 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, लेकिन श्रीलंका के हौसलों के आगे यह स्कोर कम साबित हुआ. न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में विकेटकीपर इसाबेला गेज मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे टीम का स्कोर 4/1 हो गया. शुरुआती झटके के बाद कप्तान अमेलिया केर और जॉर्जिया प्लिमर ने दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. प्लिमर ने 18 रन बनाए, जबकि केर ने 36 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 45 रनों की संयमित पारी खेली. अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने बीच के ओवरों में आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 30 गेंदों में 45 रन जोड़े, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था.
लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान चमारी अटापट्टू ने 19 गेंदों में 27 रनों की तेज पारी खेलकर लय सेट की. हालांकि, न्यूजीलैंड ने नैन्सी पटेल के जरिए वापसी की, जिन्होंने विश्मी गुणरत्ने और हर्षिता समरविक्रमा को पवेलियन भेजा. इसके बाद दो रन-आउट ने श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दीं और 15 ओवरों के बाद स्कोर 105/5 हो गया.
जब मैच किसी भी ओर झुक सकता था, तब नीलाक्षी डी सिल्वा ने मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया. अनुभवी नीलाक्षी 37 गेंदों में 54 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें पाँच चौके और एक छक्का शामिल था. उन्हें युवा विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यंगना का जबरदस्त साथ मिला, जिन्होंने 171.42 की स्ट्राइक रेट से मात्र 14 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए. दोनों ने छठे विकेट के लिए 48 रनों की अटूट साझेदारी की और दो गेंद शेष रहते श्रीलंका को यादगार जीत दिला दी. यह न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार है.