मातम में बदल गई सुपर-4 में पहुंचने की खुशी, एशिया कप मैच के बीच स्टार क्रिकेटर के पिता का अचानक निधन

श्रीलंका के युवा स्पिनर दुनिथ वेलालागे को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के तुरंत बाद एक दुखद खबर मिली. उनके पिता, सुरंगा वेलालागे, का 18 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. दुनिथ को इस दुखद घटना की जानकारी तब दी गई, जब वह अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान को हराकर सुपर-4 में जगह बनाने का जश्न मना रहे थे. पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर और कमेंटेटर रसेल अर्नोल्ड ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस खबर की पुष्टि की.

खुद भी एक क्रिकेटर थे सुरंगा वेलालागे

रसेल अर्नोल्ड ने बताया कि सुरंगा एक सम्मानित क्रिकेटर थे, जिन्होंने श्रीलंका के एक प्रमुख स्कूल, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, की कप्तानी भी की थी. अर्नोल्ड ने याद किया कि वह और सुरंगा एक ही समय में अपनी-अपनी स्कूल टीमों के कप्तान थे. अर्नोल्ड ने कहा, 'यह सुनकर बहुत दुख हुआ. दुनिथ को अभी-अभी यह खबर दी गई है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. टीम का माहौल बहुत करीबी होता है. उम्मीद है कि यह घटना उन्हें और एकजुट करेगी और सुपर 4 में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

घर के लिए रवाना हुए वेलालागे

मैच खत्म होते ही दुनिथ घर के लिए रवाना हो गए. इस शोक ने वेलालागे के एशिया कप में आगे खेलने पर संदेह पैदा कर दिया है, जिसमें श्रीलंका को कम से कम तीन और मैच खेलने हैं. सुपर-4 में श्रीलंका को 20 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ, 23 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ और 26 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच खेलना है.

भावुक पल, टीम ने दिया दुनिथ का साथ

श्रीलंका के पत्रकार दमिथ वीरासिंघे ने एक फोटो शेयर की, जिसमें टीम मैनेजर दुनिथ को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं. यह श्रीलंका टीम के लिए एक बेहद भावुक पल था, खासकर तब जब उन्होंने अफगानिस्तान को हराकर सुपर-4 में अपनी जगह पक्की की. श्रीलंका ने 170 रनों का लक्ष्य 19वें ओवर में हासिल कर लिया था, जिसमें कुसल मेंडिस ने नाबाद 74 और कामिंदु मेंडिस ने 28 रनों की पारी खेली.

दुनिथ के लिए मुश्किल मैच

इसी मैच में दुनिथ वेलालागे के लिए अंतिम ओवर काफी मुश्किल रहा था. अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने उनके ओवर में 5 छक्के जड़े, जिससे वेलालागे ने कुल 32 रन दिए. यह टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी भी श्रीलंकाई गेंदबाज द्वारा दिया गया दूसरा सबसे महंगा ओवर था. 2021 में कीरोन पोलार्ड के खिलाफ अकिला धनंजय ने अपने ओवर में 36 रन लुटा दिए थे. एशिया कप टी20 फॉर्मेट की डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका अब सुपर-4 स्टेज में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भिड़ेगी.