सिराज के छक्कों से सदमे में श्रीलंकाई, मैदान पर ही किया बल्ला चेक, DSP ने आखिरी ओवर में पलटी बाजी

India vs Sri lanka Mohammed Siraj: आमतौर पर अपनी घातक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले मोहम्मद सिराज ने रविवार को श्रीलंका क्रिकेट इलेव के खिलाफ बल्ले से धमाल मचा दिया. सिराज ने तीन दिवसीय अभ्यास मैच के अंत में एक अप्रत्याशित बल्लेबाजी मास्टरक्लास पेश की. जब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी, तब सिराज ने मोर्चा संभाला और पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर मेहमान टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. उन्होंने इस छोटे लेकिन प्रभावी कैमियो में गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर सबको हैरान कर दिया.
श्रीलंकाई गेंदबाज केशर नुवांता ने सिराज को पहली गेंद ओवरपिच डाली, जिसका फायदा उठाते हुए सिराज ने फ्रंट लेग खोलकर इसे डीप मिडविकेट के ऊपर से उड़ा दिया. अब भारत को 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी. अगली गेंद भी सिराज के हिटिंग जोन में थी और उन्होंने इसे स्टैंड्स में भेजकर दूसरा छक्का जड़ा. जीत के लिए महज 4 रनों की दरकार थी और सिराज ने तीसरी गेंद पर भी कोई गलती नहीं की और लगातार तीसरा छक्का जड़कर खेल का शानदार अंत किया.
Mohammed Siraj signs off the warm-up game with three sixes on the trot! #SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameofTestCricket pic.twitter.com/poApnwLVwu
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 9, 2026
सिराज के इन तीन करारे प्रहारों के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए. सिराज 15 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था. मैच के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी सिराज के पास आए और प्रशंसा में उनका बल्ला चेक करने लगे. गौरतलब है कि सिराज हैदराबाद में मानद डीएसपी (DSP) के पद पर भी तैनात हैं.
Mohammed Siraj mania in the practice match , 16 needed of the last over and he goes
[ 6,6,6,0,4,1 ]-23 runs
Runs - 32*
Balls - 15
Fours - 1
Sixes - 4
strike rate - 213.33 pic.twitter.com/7PJg1nHzX1
(@Kushal_MSD) August 9, 2026
भारत की इस जीत की नींव सलामी बल्लेबाजों ने रखी थी. यशस्वी जायसवाल ने 46 गेंदों में 61 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने संयमित 44 रन बनाए. ऋषभ पंत ने भी लय में लौटने के संकेत देते हुए 28 रन जोड़े. इससे पहले पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 142 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी दावेदारी पेश की थी.
SRI LANKAN PLAYERS CHECKING THE BAT OF SIRAJ
- He scored 32*(15) & won the game for India. pic.twitter.com/dAdvFe8fIY
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026
Mohammed Siraj with the winning runs
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI
Scorecard https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/4rAFzHXWXN
— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
इस अभ्यास मैच से भारतीय टीम को कई सकारात्मक पहलू मिले हैं, खासकर निचले क्रम की बल्लेबाजी की गहराई को लेकर. गेंदबाजों ने भी दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया. अब भारतीय टीम का पूरा ध्यान श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज पर है. सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल (Galle) में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में होगा.