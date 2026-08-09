Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिराज के छक्कों से सदमे में श्रीलंकाई, मैदान पर ही किया बल्ला चेक, DSP ने आखिरी ओवर में पलटी बाजी

India vs Sri lanka Mohammed Siraj: श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर भारत को रोमांचक जीत दिलाई. देखिए कैसे 'मिया मैजिक' ने बल्ले से मचाया धमाल और श्रीलंकाई खिलाड़ी उनका बल्ला चेक करने पर मजबूर हो गए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:42 PM IST
सिराज के छक्कों से सदमे में श्रीलंकाई, मैदान पर ही किया बल्ला चेक, DSP ने आखिरी ओवर में पलटी बाजी
Image Credit: मोहम्मद सिराज ने हैट्रिक छक्के से दिलाई जीत. Photo Credit: BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Govinda-David Dhawan के बीच ऐसा क्या हुआ? 17 फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यूं हो गई अलग
2
3
4
5