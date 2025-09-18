श्रीलंका से हारा अफगानिस्तान, एशिया कप से हुआ पत्ता साफ, सुपर 4 में बांग्लादेश की एंट्री

ग्रुप बी से सुपर 4 की टीमें अब टीमें तय हो चुकी हैं. एशिया कप के 11वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया. इसी के साथ श्रीलंका की टीम एशिया का के सुपर 4 में क्वालीफाई कर चुकी है. अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को देखते हुए लगा अफगान टीम श्रीलंका के खिलाफ उलटफेर कर देगी. पहले बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान की टीम ने श्रीलंका के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा था, जवाब में श्रीलंका की टीम ने ये मुकाबला 8 गेंद रहते जीत लिया. इसी के साथ अफगानिस्तान टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है. ग्रुप बी के सुपर 4 की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है. सुपर 4 में ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा.

नबी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी. इब्राहिम जादरान के अलावा सभी बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे. एक समय ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान 100 रन भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर राशिद खान ने थोड़ी उम्मीद जताई और 24 रन बनाए हालांकि, वह भी आउट हो गए. उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा. अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक पारी खेली. नबी ने 22 गेंदों में 60 रनों की पारी खेल नबी ने टीम का स्कोर 170 रन पहुंचा दिया.

श्रीलंका ने मारी बाजी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत काफी तेज-तर्रार रही थी. उसके बाद श्रीलंका की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते सलामी बल्लेबाज कुशाल मेंडिस ने अपनी टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए 74 रनों की पारी खेली. कुशल परेरा ने मेंडिस के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की. हालांकि, 28 रनों पर आउट होकर परेरा पवेलियन लौट गए. लेकिन मेंडिस आखिरी तक टिके रहे और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए टी को शानदार जीत दिलाई. मेंडिस ने अपनी पारी के दौरान 52 गेंदों में 74 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 10 चौके जड़े.

नबी ने रचा इतिहास

नबी ने एशिया कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज पचासा जड़ा. नबी ने अपने आखिरी के ओवरों में 5 छक्के जड़ सबके होश उड़ा दिए. नबी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 60 रन बना दिए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के ठोक दिए. इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 272.89 का रहा है. नबी एशिया कप इतिहास के सबसे तेज पचासा जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने.

