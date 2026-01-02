Advertisement
trendingNow13062070
Hindi Newsक्रिकेटदिग्गज ऑलराउंडर को टीम की बागडोर...जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड की घोषणा

दिग्गज ऑलराउंडर को टीम की बागडोर...जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड की घोषणा

T20 world cup 2026:T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस महीने भर का समय रह गया है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनमें से 8 टीमें एशिया की होंगी.  सभी टीमें टूर्नामेंट के लिए अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई  हैं.इसी बीच जिम्बाब्वे ने विश्व कप के लिए अपने 15 स्दस्यीय स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sikandar raza
Sikandar raza

T20 world cup 2026: T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस महीने भर का समय रह गया है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनमें से 8 टीमें एशिया की होंगी.  सभी टीमें टूर्नामेंट के लिए अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई  हैं. कुछ घंटे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा की थी. इसी बीच जिम्बाब्वे ने विश्व कप के लिए अपने 15 स्दस्यीय स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. टीम की कमान स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा को सौंपी गई है.  अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत रजा ने ना सिर्फ टीम में जगह बनाई बल्कि कप्तानी भी हासिल कर ली.

ब्रायन बेनेट पर होंगी नजरें
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम पर खास नजर होगी. टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो कि मैच का रूख पलटने का दम रखते हैं. बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम में ब्रायन बेनेट, ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा जैसे करिश्माई खिलाड़ी शामिल हैं, जो की अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इन खिलाड़ियों पर खास नजर होने वाली है. 

रजा और टेलर पर जिम्मा
जिम्बाब्वे की टीम में ब्रैंडन टेलर टीम का मुख्य हिस्सा हैं. उनके पास अच्छा खासा अनुभव है और पहले भी उन्होंने अपने देश के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. उनकी भी टीम में वापसी हुई है. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले कुल 58 टी20 मैचों में 1185 रन बनाने का कारनामा किया है. वहीं, इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 6 पचासे ठोके हैं. वहीं, सिकंदर रजा टीम के मुख्य कड़ी माने जा रहे हैं. कप्तानी के साथ-साथ उनके प्रदर्शन पर जिम्बाब्वे टीम की परफॉर्मेंस काफी निर्भर करेंगी. देखना दिलचस्प होगा रजा का क्या प्रदर्शन रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्बाब्वे का स्क्वॉड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर.

ये भी पढ़ें: मार्करम के हाथों में कमान… दिग्गज तेज गेंदबाज की टीम में वापसी, दक्षिण अफ्रीका ने की T20 विश्व कप के स्क्वॉड घोषणा

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

zimbabwe t20 world cupSikandar Raza

Trending news

'नदी से ... तक' फिलिस्तीन की आजादी को लेकर महबूबा का विवादित पोस्ट, जानिए क्या कहा
Mehbuba Mufti
'नदी से ... तक' फिलिस्तीन की आजादी को लेकर महबूबा का विवादित पोस्ट, जानिए क्या कहा
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा