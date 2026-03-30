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Hindi Newsक्रिकेट7 IPL टीम से खेलने का अनुभव, खाते में 218 विकेट... फिर भी 4 साल से टीम इंडिया से बाहर है ये स्टार भारतीय खिलाड़ी

7 IPL टीम से खेलने का अनुभव, खाते में 218 विकेट... फिर भी 4 साल से टीम इंडिया से बाहर है ये स्टार भारतीय खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 148 रनों की शानदार पार्टनरशिप की, लेकिन फिर भी 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड उस खिलाड़ी को मिला जो आईपीएल में 7 टीमों के लिए खेल चुका है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:12 PM IST
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IPL में 7 टीमों के लिए खेल चुका ये भारतीय खिलाड़ी (PHOTO- IPLT20.COM)
IPL में 7 टीमों के लिए खेल चुका ये भारतीय खिलाड़ी (PHOTO- IPLT20.COM)

इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. रविवार, 29 मार्च को मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया. 'लॉर्ड' शार्दुल ने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए. हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया. रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने बल्ले से कोहराम  मचाया, लेकिन 'प्लेयर ऑफ द मैच' शार्दुल ठाकुर चुने गए.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई इंडियंस आईपीएल में शार्दुल ठाकुर की 7वीं टीम है. 2015 में डेब्यू करने के बाद से शार्दुल अभी तक 7 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में इस टीम में शामिल होने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा.

7 टीमों के लिए खेल चुके शार्दुल ठाकुर

स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का आईपीएल सफर 2015 में पंजाब किंग्स के साथ शुरू हुआ था. हालांकि, उन्होंने सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला था. 2017 में वो राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेले. आईपीएल 2018 से लेकर 2021 तक वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले और CSK को इस दौरान दो बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. 2022 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, लेकिन यहां वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. 2013 में शार्दुल केकेआर का हिस्सा बने और 2024 में एक बार फिर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी की. 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड रहे, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया. अब आईपीएल 2026 में आखिरकार शार्दुल ठाकुर की घर वापसी हुई है और वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं.

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शार्दुल ठाकुर का आईपीएल करियर

11 सालों से आईपीएल में अलग-अलग टीमों से खेल चुके शार्दुल ठाकुर का सबसे अच्छा प्रदर्शन CSK की तरफ से आया. दाएं हाथ के ऑलराउंडर ने आईपीएल में अब तक 106 मुकाबले खेले हैं और 110 विकेट चटकाए हैं. बॉलिंग में उनका बेस्ट प्रदर्शन 34 रन देकर 4 विकेट है. शार्दुल के नाम आईपीएल में एक अर्धशतक भी है.

टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह

आईपीएल में 7 टीमों से खेलने के बावजूद शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए तरस रहे हैं. हालांकि, उनके पास भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 ODI और 25 टी20 इंटरनेशनल खेलने का अनुभव है. शार्दुल के नाम T20 क्रिकेट में 218 विकेट हैं. हालांकि, इसके बावजूद वो पिछले 4 साल से टीम इंडिया में जगह बनी बना सके हैं. ये बताना भी जरूरी है कि कई बार वो चोट के कारण भी टीम इंडिया से दूर रहे हैं. शार्दुल ठाकुर ने आखिरी T20I मुकाबला 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. उसके बाद से उन्हें एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.

(ये भी पढ़ें: कौन हैं कमेंटेटर इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा, गाली-गलौच तक पहुंची बात, कहा- बाप बना लो)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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