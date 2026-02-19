'टीममेट्स को धन्यवाद'... टी20 वर्ल्ड कप के बीच बुरी खबर, इस क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

न्यूजीलैंड की बल्लेबाज लॉरेन डाउन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 30 साल की लॉरेन डाउन ने 2018 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था. लॉरेन डाउन ने कहा, 'मुझे व्हाइट फर्न्स ग्रुप का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका पाकर बहुत शुक्रगुजार हूं. मुझे लड़कियों के साथ रहना याद आएगा.' न्यूजीलैंड क्रिकेट ने डाउन के हवाले से कहा, 'मेरे क्रिकेट करियर का एक बड़ा हिस्सा ऑकलैंड सेटअप में रहा है, और मैं ऑकलैंड क्रिकेट, अपने कोच और टीममेट्स को मेरे सफर में उनके रोल के लिए जितना धन्यवाद दूं कम है.'

टी20 वर्ल्ड कप के बीच बुरी खबर

न्यूजीलैंड के हेड कोच बेन सॉयर ने डाउन को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'लॉरेन शानदार रही हैं. उन्होंने हमेशा व्हाइट फर्न्स के माहौल में अपना सब कुछ दिया है. यह खेल के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का सबूत है. मैं लॉरेन को व्हाइट फर्न्स और ऑकलैंड क्रिकेट दोनों में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं.'

2018 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया

देश की श्रेष्ठ फील्डरों में से एक रहीं लॉरेन डाउन ने 2018 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था. न्यूजीलैंड के लिए वह कुल 48 मैच खेलीं. इसमें 35 वनडे और 13 टी20 शामिल हैं. वनडे की 31 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 486 रन बनाए. 90 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा. वहीं, टी20 की 9 पारियों में उन्होंने 93 रन बनाए. अंगूठे की चोट के कारण डाउन न्यूजीलैंड में 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से चूक गईं और उसी साल बाद में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर रही थीं.

होमटाउन हार्ट्स के लिए डेब्यू किया

2023 महिला वर्ल्ड कप में वह टीम का हिस्सा रही थीं. डाउन ने 2011 में ऑकलैंड के मेलविल पार्क में कैंटरबरी के खिलाफ T20 में अपने होमटाउन हार्ट्स के लिए डेब्यू किया और 202 मौकों (101 लिस्ट ए और 101 टी20) में ऑकलैंड का प्रतिनिधित्व किया. वह टी20 में हार्ट्स की तीसरी श्रेष्ठ स्कोरर (1,496 रन) हैं.