बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शादी... सात फेरे लेने वाला है स्टार क्रिकेटर, फिक्स हो गई डेट

Kuldeep Yadav Wedding: बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने शादी करने का फैसला कर लिया. 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे कुलदीप इस बार भी चैंपियन टीम के सदस्य रहे. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने तीसरी बार खिताब जीत लिया. वह सबसे ज्यादा बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया. इसके अलावा पहली बार किसी देश ने घरेलू मैदान पर इस टाइटल को जीता है.

कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 14 मार्च को शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह विवाह समारोह उत्तराखंड के मसूरी स्थित एक खूबसूरत रिसॉर्ट में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 17 मार्च को लखनऊ में एक भव्य वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन होगा, जहां खेल और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों के जुटने की उम्मीद है.

कब होगी कुलदीप की शादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुलदीप और वंशिका की शादी पहले नवंबर 2025 में होने वाली थी. हालांकि, कुलदीप ने टीम को प्राथमिकता देते हुए इसे स्थगित कर दिया था. उनका पूरा ध्यान भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने पर था. कुलदीप का यह निर्णय टीम के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है. कुलदीप के लंबे समय से कोच रहे कपिल देव पांडेय ने पुष्टि की है कि विवाह पूर्व की रस्में 13 मार्च से शुरू हो जाएंगी. मसूरी के रिसॉर्ट में हल्दी और मेहंदी के समारोह के साथ जश्न का आगाज होगा.

कौन है कुलदीप की होने वाली दुल्हन?

कुलदीप और वंशिका का रिश्ता बहुत पुराना है. वे दोनों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले हैं और उनके घर एक-दूसरे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं. लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने के बाद इस जोड़े ने पिछले साल लखनऊ के एक होटल में सगाई की थी. वंशिका वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. क्रिकेट की चकाचौंध से दूर रहने वाली वंशिका और कुलदीप की यह जोड़ी सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोर रही है.

वर्ल्ड कप में कैसा रहा कुलदीप का सफर?

भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा, लेकिन कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में ज्यादा मौके नहीं मिले. वे 2026 टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा जरूर थे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में केवल एक मैच खेला, जो कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप चरण में था. उस मैच में कुलदीप ने अपनी जादुई गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और 4 ओवरों में मात्र 14 रन देकर 1 विकेट चटकाया. भारतीय गेंदबाजी की कमान मुख्य रूप से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के हाथों में रही, जिन्होंने फाइनल में कीवियों को ध्वस्त कर दिया.

मेहमानों की सूची में कौन-कौन शामिल हैं?

कुलदीप यादव की शादी एक 'स्टार-स्टडेड' कार्यक्रम होने वाली है. हाल ही में कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण दिया. उम्मीद की जा रही है कि शादी और लखनऊ के रिसेप्शन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के शीर्ष अधिकारी, वर्तमान खिलाड़ी जैसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.