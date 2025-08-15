140 गेंद पर 309 रन... 49 चौके और 1 छक्के, इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में ठोका तिहरा शतक
Advertisement
trendingNow12881635
Hindi Newsक्रिकेट

140 गेंद पर 309 रन... 49 चौके और 1 छक्के, इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में ठोका तिहरा शतक

Triple Century Record in ODI: वनडे क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तिहरा शतक नहीं जड़ पाया है. वनडे क्रिकेट तो क्या List-A क्रिकेट में भी कभी कोई बल्लेबाज ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया है. वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

140 गेंद पर 309 रन... 49 चौके और 1 छक्के, इस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में ठोका तिहरा शतक

Triple Century Record in ODI: वनडे क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तिहरा शतक नहीं जड़ पाया है. वनडे क्रिकेट तो क्या List-A क्रिकेट में भी कभी कोई बल्लेबाज ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया है. वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है. वनडे क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 50 ओवर होते हैं. इसलिए एक बल्लेबाज को तिहरा शतक बनाने के लिए बेहद ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की दरकार होती है. यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने की संभावना कम होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है. अगर एक बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है और विरोधी टीम की गेंदबाजी कमजोर है, तो तिहरा शतक संभव हो सकता है.

वनडे क्रिकेट में इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका है तिहरा शतक

दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है जो वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक चुका है, लेकिन यह कमाल ब्लाइंड क्रिकेट में हुआ है. स्टीफन नीरो एक ऑस्ट्रेलियाई ब्लाइंड क्रिकेटर हैं. 14 जून 2022 को स्टीफन नीरो ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्लाइंड वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर सबसे अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. ब्रिस्बेन में 14 जून 2022 को स्टीफन नीरो ने सिर्फ 140 गेंदों में नाबाद 309 रनों की पारी खेली थी. स्टीफन नीरो ने अपनी इस पारी के दौरान 49 चौके और 1 छक्का उड़ाया था. भले ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लाइंड वनडे क्रिकेट में बना है, लेकिन यह बेहद खास है.

ये भी पढ़ें- टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में बोल्ड से पहला विकेट चटकाने वाला अनोखा गेंदबाज

गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

स्टीफन नीरो की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 541 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगाया था. इस विशाल स्कोर के आगे न्यूजीलैंड की टीम का दम निकल गया. न्यूजीलैंड की टीम 272 रन पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने स्टीफन नीरो की बदौलत यह मैच 269 रनों के प्रचंड अंतर से जीता था. स्टीफन नीरो वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं. स्टीफन नीरो ने इस दौरान पाकिस्तान के मसूद जान का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. मसूद जान ने साल 1998 में पहले ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 262 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें- 0 गेंद पर लुटाए 8 रन... अरे बाप रे! इस गेंदबाज ने बना दिया दुनिया का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

40-40 ओवर का होता है मैच

ब्लाइंड वनडे क्रिकेट में 40-40 ओवर का मैच होता है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में साल 1922 में ब्लाइंड क्रिकेट का आगाज हुआ था. ब्लाइंड क्रिकेट में भी टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप खेले जाते हैं. बता दें कि वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने की उपलब्धि बल्लेबाज की तकनीक, धैर्य और टैलेंट को दर्शाती है. जन्मजात निस्टागमस के साथ पैदा होने के कारण स्टीफन नीरो की दृष्टि कमजोर है. स्टीफन नीरो ने दस साल की उम्र तक सक्षम बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, लेकिन जब उनकी दृष्टि की स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें ब्लाइंड क्रिकेट खेलना पड़ा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: PM मोदी ने लाल किले से RSS के 100 साल के सफर को किया याद, बोले- दुनिया का एक प्रकार से सबसे बड़ा NGO
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: PM मोदी ने लाल किले से RSS के 100 साल के सफर को किया याद, बोले- दुनिया का एक प्रकार से सबसे बड़ा NGO
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
;