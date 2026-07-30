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इंग्लैंड क्रिकेट में नए युग का आगाज: 'CSK किंग' स्टीफन फ्लेमिंग बने टेस्ट कोच, इस दिग्गज को मिली कप्तानी

England Test Coach and Captain: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद जो रूट की कप्तान के रूप में हुई वापसी हुई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:43 PM IST
इंग्लैंड क्रिकेट में नए युग का आगाज: 'CSK किंग' स्टीफन फ्लेमिंग बने टेस्ट कोच, इस दिग्गज को मिली कप्तानी
Image Credit: स्टीफन फ्लेमिंग. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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