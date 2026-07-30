इंग्लैंड क्रिकेट में नए युग का आगाज: 'CSK किंग' स्टीफन फ्लेमिंग बने टेस्ट कोच, इस दिग्गज को मिली कप्तानी

England Test Coach and Captain: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कोच स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. वह ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे. वहीं, बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जो रूट ने टेस्ट कप्तान के रूप में वापसी की है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुष्टि की है कि एक कठिन चयन प्रक्रिया के बाद फ्लेमिंग को सर्वसम्मति से चुना गया है. यह कदम इंग्लैंड के लिए एक नए युग की शुरुआत है. दुनिया के सबसे सम्मानित कोचों में से एक देश के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज के साथ मिलकर काम करेंगे.
अपनी नियुक्ति पर फ्लेमिंग ने कहा, ''मैं टेस्ट कोच के रूप में इंग्लैंड से जुड़कर बेहद उत्साहित हूं. यह विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग पदों में से एक है.'' उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य मैकुलम और स्टोक्स द्वारा की गई प्रगति को आगे बढ़ाना है. उनका उद्देश्य न केवल अभी जीतना है, बल्कि मध्यम और लंबी अवधि के भविष्य के लिए टीम को तैयार करना और युवा प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनने में मदद करना है.
53 वर्षीय फ्लेमिंग का कोचिंग बायोडाटा दुनिया के सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ 18 साल बिताए और फ्रैंचाइजी को पांच आईपीएल खिताब और 10 फाइनल तक पहुंचाया. फ्लेमिंग ने साउदर्न ब्रेव को 2023 में 'द हंड्रेड' के फाइनल तक पहुंचाया और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ अमेरिका में CSK फ्रेंचाइजी की टीमों के साथ भी काम किया है. एक खिलाड़ी के रूप में फ्लेमिंग ने रिकॉर्ड 80 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की और काउंटी क्रिकेट में नॉटिंघमशायर को 2005 में खिताब दिलाया.
जो रूट 2017 और 2022 के बीच भी इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान रहे थे. उन्होंने रिकॉर्ड 27 मैच जीते थे. अपनी नियुक्ति के बाद रूट ने कहा, ''इंग्लैंड का दोबारा कप्तान बनना बड़े सम्मान की बात है.। टेस्ट कप्तानी एक कठिन लेकिन पुरस्कृत काम है.'' उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग के साथ काम करने को एक बड़ी प्रेरणा बताया. 35 वर्षीय रूट वर्तमान में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरिम कप्तानी के दौरान उन्होंने बोर्ड को प्रभावित किया था.