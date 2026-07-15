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चेन्नई सुपरकिंग्स में बदलाव की बयार, कौन बनेगा CSK का अगला कोच? अश्विन के खुलासे ने मचाई हलचल

CSK Next Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और स्टीफन फ्लेमिंग के 18 साल पुराने रिश्ते के अंत पर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. अश्विन का मानना है कि अब फ्रेंचाइजी को नई दिशा में सोचने की जरूरत है और एमएस धोनी इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:29 PM IST
चेन्नई सुपरकिंग्स में बदलाव की बयार, कौन बनेगा CSK का अगला कोच? अश्विन के खुलासे ने मचाई हलचल
Image Credit: स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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