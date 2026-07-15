चेन्नई सुपरकिंग्स में बदलाव की बयार, कौन बनेगा CSK का अगला कोच? अश्विन के खुलासे ने मचाई हलचल

CSK Next Head Coach: चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की टीम में बदलाव का दौर का शुरू हो गया है. मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब सीएसके को नए कोच की तलाश है. इसके लिए कई खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं. फिलहाल रेस में दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमांग बदानी सबसे आगे चल रहे हैं. इसी बीच, सीएसके के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस पद के लिए लिया है.
अश्विन का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब स्टीफन फ्लेमिंग के लंबे कार्यकाल से आगे बढ़कर सोचना चाहिए. उनके अनुसार, फ्रेंचाइजी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसे एक नई दिशा की आवश्यकता है. मंगलवार को सीएसके और फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया, जिससे आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और स्थायी साझेदारियों में से एक का अंत हो गया.
अश्विन ने इस बात पर जोर दिया कि यदि धोनी कोचिंग की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, तो उनसे बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता. धोनी की टीम के साथ गहरी समझ और फ्लेमिंग के साथ वर्षों तक रही उनकी सफल जुगलबंदी उन्हें इस पद के लिए आदर्श उत्तराधिकारी बनाती है. अश्विन ने कहा कि फ्लेमिंग धोनी की कार्यशैली को बखूबी समझते थे और दोनों का तालमेल ही टीम की सफलता का आधार था.
अश्विन ने यह भी बताया कि फ्लेमिंग की जगह लेने वाले किसी भी नए कोच के सामने अनिश्चितता का माहौल हो सकता है. इसका मुख्य कारण यह है कि धोनी अभी भी फ्रेंचाइजी में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और टीम चयन से लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों तक में उनकी बड़ी भूमिका रहती है. अश्विन के अनुसार, सीएसके को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और अपनी जवाबदेही खुद तय कर सके.
स्टीफन फ्लेमिंग 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में एक खिलाड़ी के रूप में सीएसके से जुड़े थे और 2009 में उन्होंने मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली. पिछले 17 वर्षों में उनके मार्गदर्शन में सीएसके ने दुनिया के सबसे सम्मानित क्रिकेट सेटअप में से एक का निर्माण किया. फ्लेमिंग के नेतृत्व में सीएसके ने 5 आईपीएल ट्राफियां और 2 चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट जीते हैं. उनकी कोचिंग में टीम ने रिकॉर्ड 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 आईपीएल फाइनल खेले.