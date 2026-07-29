मैकुलम की गद्दी संभालने की रेस में फ्लेमिंग सबसे आगे, IPL के 'सफल गुरु' पर इंग्लैंड की टेस्ट किस्मत?

England New Test Coach: चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कोच स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट कोच बन सकते हैं. ब्रेंडन मैकुलम के उत्तराधिकारी के रूप में फ्लेमिंग का नाम एक हफ्ते के इंटरव्यू के बाद सबसे आगे निकलकर आया है. फ्लेमिंग अपने हमवतन मैकुलम के साथ मिलकर काम करेंगे, जो इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कोच के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे. बेन स्टोक्स के संन्यास और एशेज के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खराब परिणामों के बाद मैकुलम को इस महीने की शुरुआत में टेस्ट कोच के पद से हटा दिया गया था.
टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के साथ लंबे समय तक काम करने वाले स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए कोच का पद संभालने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड का अगला टेस्ट मिशन केवल तीन हफ्ते दूर है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होगी. मौजूदा समय में टीम के पास न तो कोई आधिकारिक कप्तान है और न ही कोई मुख्य कोच नियुक्त है.
रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) फ्लेमिंग को यह जिम्मेदारी देने के लिए काफी उत्सुक है. उन्होंने इंग्लैंड के रिचर्ड डॉसन और जोनाथन ट्रॉट के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी को पछाड़कर इस रिक्त पद की दौड़ में बढ़त बनाई है. एंडी फ्लावर को शुरुआत में मुख्य दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लंदन स्पिरिट के प्रति अपनी कोचिंग प्रतिबद्धताओं के कारण अपना नाम वापस ले लिया. वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने भी स्पष्ट किया कि उनसे ECB ने कोई संपर्क नहीं किया था.
फ्लेमिंग की कोचिंग साख मुख्य रूप से चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ उनके बेहद सफल जुड़ाव पर टिकी है. 2008 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने के बाद से न्यूजीलैंड के इस पूर्व कप्तान ने अपनी लंबी पारी के दौरान सीएसके को आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक बना दिया. चेन्नई सुपरकिंग्स ने उनकी कोचिंग में 5 आईपीएल और 2 चैंपियंस लीग टी20 खिताब जीतने में सफलता हासिल की.
फ्लेमिंग की जिम्मेदारियां केवल आईपीएल तक ही सीमित नहीं थीं. उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में टेक्सास सुपरकिंग्स और दक्षिण अफ्रीका की SA20 प्रतियोगिता में जोबर्ग सुपरकिंग्स की कमान भी संभाली थी. न्यूजीलैंड के इस दिग्गज ने इसी महीने की शुरुआत में सुपरकिंग्स से नाता तोड़ लिया था. यह फैसला ब्रेंडन मैकुलम के इंग्लैंड सेटअप से हटने के कुछ समय बाद ही आया, जिससे फ्लेमिंग के लिए राष्ट्रीय भूमिका के लिए चुने जाने का रास्ता साफ हो गया.
फ्लेमिंग के पास इंग्लिश घरेलू क्रिकेट का भी पूर्व अनुभव है. उन्होंने 2024 तक 'द हंड्रेड' में सदर्न ब्रेव के साथ दो सीजन बिताए थे. अपने खेल करियर के दौरान उन्होंने नॉटिंघमशायर के लिए सफल काउंटी क्रिकेट खेली और यॉर्कशायर तथा मिडिलसेक्स का प्रतिनिधित्व भी किया था. यह अभी तय नहीं है कि फ्लेमिंग पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मौजूद रहेंगे या नहीं. ECB ने संकेत दिया है कि वह मार्कस ट्रेस्कोथिक को अंतरिम आधार पर टीम की देखरेख करने की अनुमति दे सकता है, ताकि स्थाई नियुक्ति दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल सके.
इस समय का मतलब है कि आने वाले कोच के पास बड़ी चुनौतियों की तैयारी के लिए बहुत कम समय होगा. इंग्लैंड को अगले साल घर में होने वाली एशेज से पहले केवल 10 टेस्ट खेलने हैं, जहां एशेज कलश (Urn) को वापस पाना मुख्य लक्ष्य होगा. इंग्लैंड ने 2015 के बाद से एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया है और इस दशक पुराने सूखे को खत्म करना फ्लेमिंग की पहली बड़ी परीक्षा हो सकती है.