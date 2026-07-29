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मैकुलम की गद्दी संभालने की रेस में फ्लेमिंग सबसे आगे, IPL के 'सफल गुरु' पर इंग्लैंड की टेस्ट किस्मत?

England New Test Coach: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व दिग्गज कोच स्टीफन फ्लेमिंग अब इंग्लैंड टेस्ट टीम के मुख्य कोच बनने की तैयारी में हैं. वह ब्रेंडन मैकुलम की जगह ले सकते हैं. फ्लेमिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले साल होने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के सूखे को खत्म करना होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:36 PM IST
मैकुलम की गद्दी संभालने की रेस में फ्लेमिंग सबसे आगे, IPL के 'सफल गुरु' पर इंग्लैंड की टेस्ट किस्मत?
Image Credit: महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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