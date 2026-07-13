धोनी-धोनी के शोर के बीच इस दिग्गज ने छोड़ा CSK का साथ, 18 साल के रिश्ते का 'THE END'

आईपीएल 2026 के बाद से ही एमएस धोनी के आखिरी सीजन के चर्चे शुरू हो गए थे. लगातार एमएस धोनी के रिटायरमेंट के चर्चे तेज रहे, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. इस शोर के बीच उस दिग्गज ने सीएसके का साथ छोड़ दिया है जो धोनी के साथ ही 18 साल से टीम के साथ जुड़ा था. ये कोई और नहीं बल्कि टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग हैं, जिन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है.
फ्रेंचाइजी के मुताबिक उन्होंने यह फैसला फ्लेमिंग और CSK मैनेजमेंट के बीच कई दौर की "खुली और ईमानदार बातचीत" के बाद लिया गया. साल 2008 में IPL फ्लेंमिंग बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन इसके अगले ही साल उन्होंने कोच का पद संभाल लिया. 2009 से लेकर 2026 तक धोनी के साथ मजबूत रिश्ता बनाने वाले फ्लेमिंग ने टीम को पांच IPL खिताब और दो चैंपियंस लीग T20 खिताब जिताए.
फ्लेमिंग के कार्यकाल के दौरान, CSK रिकॉर्ड 12 बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया जबकि 10 बार टीम ने फाइनल खेला. उन्होंने टीम को सबसे सफल टीम के तौर पर पहचान दिलाई. भले ही पिछले 3 सीजन से टीम का समय खराब चल रहा है. लेकिन 2023 में टीम ने अपना पिछला खिताब जीता था. आईपीएल 2026 में भी टीम का प्रदर्शन निराशानजक रहा था.।
इस फैसले की घोषणा करते हुए, CSK की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने कहा, "स्टीफन फ्लेमिंग इस फ्रेंचाइजी के लगभग पूरे सफर के दौरान हमारी कोचिंग यूनिट की जान रहे हैं. लगभग दो दशकों तक, उन्होंने हमारी पहचान, विजन और बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश को आकार देने में मदद की है. सुपर किंग्स फ़्रैंचाइज़ी के सभी लोगों की ओर से, हम उनके अटूट समर्पण, जुनून और लीडरशिप के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. भले ही मैदान पर हमारा साथ अब खत्म हो रहा है, लेकिन वे हमेशा टीम की विरासत का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे."
ये भी पढे़ं..
फ्लेमिंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "खेल की दुनिया में अठारह साल एक लंबा समय होता है, और मैं सिर्फ आभार के साथ विदा ले रहा हूं. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया गया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे खास अनुभव रहा है. हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है. हमने साथ मिलकर यादगार जीत हासिल कीं, मुश्किल पलों का सामना किया और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. CSK हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी, और आने वाले सालों में भी मैं टीम का हौसला बढ़ाता रहूंगा."