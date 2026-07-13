Add Zee Business As A Preferred Source
App

धोनी-धोनी के शोर के बीच इस दिग्गज ने छोड़ा CSK का साथ, 18 साल के रिश्ते का 'THE END'

आईपीएल 2026 के बाद से ही एमएस धोनी के आखिरी सीजन के चर्चे शुरू हो गए थे. लगातार एमएस धोनी के रिटायरमेंट के चर्चे तेज रहे, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. इस शोर के बीच उस दिग्गज ने सीएसके का साथ छोड़ दिया है जो धोनी के साथ ही 18 साल से टीम के साथ जुड़ा था.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:24 PM IST
धोनी-धोनी के शोर के बीच इस दिग्गज ने छोड़ा CSK का साथ, 18 साल के रिश्ते का 'THE END'
Image Credit: CSK

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोल्ड खरीदने का मौका! उत्तराखंड में सोने के भाव में तगड़ी गिरावट, जानें चांदी का हाल
चांदी का भाव1 hr ago
2
dehradun news1 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Pyarelal Sharma1 hr ago
5
success story1 hr ago