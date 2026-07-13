धोनी-धोनी के शोर के बीच इस दिग्गज ने छोड़ा CSK का साथ, 18 साल के रिश्ते का 'THE END'

फ्लेमिंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "खेल की दुनिया में अठारह साल एक लंबा समय होता है, और मैं सिर्फ आभार के साथ विदा ले रहा हूं. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया गया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे खास अनुभव रहा है. हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है. हमने साथ मिलकर यादगार जीत हासिल कीं, मुश्किल पलों का सामना किया और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. CSK हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी, और आने वाले सालों में भी मैं टीम का हौसला बढ़ाता रहूंगा."