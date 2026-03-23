आतंकियों​ ने दी धमकी, फिर भी नहीं माने स्टीव स्मिथ, फ्लॉप लीग में खेलने पहुंच गए 'पाकिस्तान'

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से पहले लाहौर पहुंच गए हैं. उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एक सशस्त्र विरोधी संगठन की ओर से सार्वजनिक तौर पर धमकी दी गई है. जमात-उल-अहरार ने बयान जारी कर विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी है. उन्होंने यहां तक कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती. अपने बयान में संगठन ने डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, डैरिल मिशेल समेत अन्य विदेशी क्रिकेटरों से तुरंत टूर्नामेंट से हटने की अपील की है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें स्मिथ को लाहौर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है.

जमात-उल-अरहार ने दी थी वॉर्निंग

इससे पहले इस समूह ने यह भी कहा था कि उन्हें क्रिकेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति ऐसे बड़े टूर्नामेंट के लिए ठीक नहीं है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लें. जमात-उल-अहरार के एक कमांडर ने द संडे गार्जियन से बातचीत में कहा, “हम सभी क्रिकेट बोर्डों को यही सलाह देना चाहते हैं कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से बचें. अगर उनके साथ कोई घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी. हम पहले ही अपनी चेतावनी दे चुके हैं.”

बौखला गया है PCB

जब कमांडर से पूछा गया कि अगर खिलाड़ी इस चेतावनी को अनदेखा करते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने कहा, “हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैच होने नहीं देंगे. हमारा मकसद रहेगा कि टूर्नामेंट में रुकावट आए और खिलाड़ी मैदान पर न उतर सकें. ”वहीं, एक भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक, पीसीबी इस समय दोहरी परेशानी का सामना कर रहा है. एक तरफ कुछ खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कुछ विदेशी खिलाड़ी आखिरी वक्त पर अपनी फीस बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं.

PSL पर पीसीबी का जोर

सूत्र के अनुसार, इस वक्त पीसीबी का पूरा ध्यान पीएसएल को तय समय पर कराने पर है. जिन विदेशी खिलाड़ियों ने निजी कारणों का हवाला देकर नाम वापस लिया है या आईपीएल खेलने के लिए अपने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को नजरअंदाज किया है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई करने का फैसला नहीं लिया गया है.

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