स्मिथ ने तोड़ा एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, डॉन ब्रैडमैन के बाद ऐसा करने वाले दूसरे कंगारू खिलाड़ी, जानें पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बल्ला पूरी एशेज के दौरान खामोश रहा है. स्मिथ अभी तक एक भी मैच में नहीं चल पाए हैं. वह लगातार फ्लॉप रहे हैं महज 1 मैच में वह अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे हैं. वह जिस स्तर खिलाड़ी हैं अपनी पर आ जाएं तो अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के बिल्कुल ही विपरीत रहा है और उन्होंने अपनी टीम को बस निराश किया है. मेलबर्न में चौथे टेस्ट के दौरान भी वह फ्लॉप रहे थे. दोनों पारियों के मिलाकर भी स्मिथ बस 33 रन ही बना सके थे. ऐसे में आज हम आपको स्टीव स्मिथ द्वारा स्थापित किए गए एक जबरदस्त रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उन्होंने ये कीर्तिमान खड़ा कर दिया है.

ब्रैडमैन के बाद दूसरे खिलाड़ी

स्टीव स्मिथ ने चौथे टेस्ट मैच के दौरान खेली गई अपनी पारियों में ओवरऑल 3 चौके लगाए. इसी के साथ स्मिथ ने एशेज के टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा चौके जड़ दिए हैं. अब वह सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. नंबर 1 पर महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन 498 चौकों के साथ मौजूद हैं. स्मिथ के नाम 400 चौके हो चुके हैं. तीसरे और आखिरी पायदान पर एलेन बॉर्डर का नाम है. उन्होंने ओवरऑल 376 चौके जड़े हैं.

एलन बॉर्डर को छोड़ा पीछे

स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. स्मिथ ने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ 40 मैचों में 56.88 की औसत से 3553 रन बनाए हैं. स्मिथ ने इस मामले में एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है. बॉर्डर ने 47 मैचों में 3548 रन बनाए हैं. नंबर 1 पर आज भी ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का नाम काबिज है . उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले 37 टेस्ट मैचों में 5078 रन बनाए हैं.

इंग्लैंड को मिली पहली जीत

एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया से 1 भी मैच ना जीत पाने वाली इंग्लैंड ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली. इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 15 साल बाद उनकी सरजमीं पर जीत हासिल की है. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की ये पहली जीत थी. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले ही 3-1 की अजेय बढ़त ले चुकी है.

