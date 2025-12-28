Advertisement
trendingNow13056397
Hindi Newsक्रिकेटस्मिथ ने तोड़ा एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, डॉन ब्रैडमैन के बाद ऐसा करने वाले दूसरे कंगारू खिलाड़ी, जानें पूरा मामला

स्मिथ ने तोड़ा एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, डॉन ब्रैडमैन के बाद ऐसा करने वाले दूसरे कंगारू खिलाड़ी, जानें पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बल्ला पूरी एशेज के दौरान खामोश रहा है. स्मिथ अभी तक एक भी मैच में नहीं चल पाए हैं. वह लगातार फ्लॉप रहे हैं महज 1 मैच में वह अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे हैं. आज हम आपको स्टीव स्मिथ द्वारा स्थापित किए गए एक जबरदस्त रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उन्होंने ये कीर्तिमान खड़ा कर दिया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Steve Smith
Steve Smith

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बल्ला पूरी एशेज के दौरान खामोश रहा है. स्मिथ अभी तक एक भी मैच में नहीं चल पाए हैं. वह लगातार फ्लॉप रहे हैं महज 1 मैच में वह अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे हैं. वह जिस स्तर खिलाड़ी हैं अपनी पर आ जाएं तो अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के बिल्कुल ही विपरीत रहा है और उन्होंने अपनी टीम को बस निराश किया है. मेलबर्न में चौथे टेस्ट के दौरान भी वह फ्लॉप रहे थे. दोनों पारियों के मिलाकर भी स्मिथ बस 33 रन ही बना सके थे. ऐसे में आज हम आपको स्टीव स्मिथ द्वारा स्थापित किए गए एक जबरदस्त रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उन्होंने ये कीर्तिमान खड़ा कर दिया है.

ब्रैडमैन के बाद दूसरे खिलाड़ी
स्टीव स्मिथ ने चौथे टेस्ट मैच के दौरान खेली गई अपनी पारियों में ओवरऑल 3 चौके लगाए. इसी के साथ स्मिथ ने एशेज के टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा चौके जड़ दिए हैं. अब वह सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. नंबर 1 पर महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन 498 चौकों के साथ मौजूद हैं. स्मिथ के नाम 400 चौके हो चुके हैं. तीसरे और आखिरी पायदान पर एलेन बॉर्डर का नाम है. उन्होंने ओवरऑल 376 चौके जड़े हैं. 

एलन बॉर्डर को छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. स्मिथ ने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ 40 मैचों में 56.88 की  औसत से 3553 रन बनाए हैं.  स्मिथ ने इस मामले में एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है. बॉर्डर ने 47 मैचों में 3548 रन बनाए हैं.  नंबर 1 पर आज भी ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का नाम काबिज है . उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले 37 टेस्ट मैचों में 5078 रन बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड को मिली पहली जीत
एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया से 1 भी मैच ना जीत पाने वाली इंग्लैंड ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली. इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 15 साल बाद उनकी सरजमीं पर जीत हासिल की है. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की ये पहली जीत थी. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले ही 3-1 की अजेय बढ़त ले चुकी है. 

ये भी पढ़ें: बल्ले के साथ फील्डिंग में भी दम,साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 3 स्टार 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Steve Smith

Trending news

समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी