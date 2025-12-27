12 शतक, 14 फिफ्टी और रनों का अंबार.. घातक बल्लेबाज ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण', एलेन बॉर्डर पीछे

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास पलटकर देखें तो इंग्लैंड के सबसे बड़े दुश्मन डॉन ब्रैडमैन नजर आते हैं. ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ शतकों का अंबार और रनों का पहाड़ खड़ा किया. इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड पर पिछले 78 सालों से ब्रैडमैन का राज है लेकिन अब इस महारिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है.
दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा
स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर एलेन बॉर्डर को पछाड़ दिया है. उन्होंने मेलबर्न में एशेज के चौथे टेस्ट में हासिल की, हालांकि स्मिथ के लिए ये मुकाबला संघर्षभरा रहा. पहली पारी में उनके बल्ले से 9 रन जबकि दूसरी पारी में मुश्किल पिच पर उन्होंने 39 गेंद में 24 रन की नाबाद पारी खेली. जबकि दूसरे छोर से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी.
स्मिथ के नाम कितने रन?
इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने अभी तक 40 टेस्ट खेले हैं जिसमें 72 पारियों में उनका औसत 55.51 का रहा और 3,553 रन ठोके हैं. स्मिथ के बल्ले से इस दौरान 12 शतक और 14 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं. बात करें बॉर्डर की तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 47 टेस्ट में 56.31 की औसत से 3,548 रन बनाकर अपने करियर का अंत किया था, जिसमें आठ शतक और 21 अर्धशतक शामिल थे.अब स्मिथ केवल सर डॉन ब्रैडमैन से ही पीछे हैं.
ब्रैडमैन ने लगाया रनों का अंबार
ब्रैडमैन ने स्मिथ से कम टेस्ट खेले और स्मिथ से 1000+ रन आगे हैं. क्रिकेट के डॉन ने 37 टेस्ट में 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 19 शतकीय पारियां जबकि 12 फिफ्टी निकली थीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मिथ ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. मेलबर्न में इंग्लैंड की टीम ने 15 साल से चल रहे जीत के सूखे को खत्म किया. टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की.