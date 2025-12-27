Advertisement
trendingNow13055583
Hindi Newsक्रिकेट12 शतक, 14 फिफ्टी और रनों का अंबार.. घातक बल्लेबाज ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड पर ग्रहण, एलेन बॉर्डर पीछे

12 शतक, 14 फिफ्टी और रनों का अंबार.. घातक बल्लेबाज ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण', एलेन बॉर्डर पीछे

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास पलटकर देखें तो इंग्लैंड के सबसे बड़े दुश्मन डॉन ब्रैडमैन नजर आते हैं. ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ शतकों का अंबार और रनों का पहाड़ खड़ा किया. इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड पर पिछले 78 सालों से ब्रैडमैन का राज है लेकिन अब इस महारिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Steve Smith
Steve Smith

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास पलटकर देखें तो इंग्लैंड के सबसे बड़े दुश्मन डॉन ब्रैडमैन नजर आते हैं. ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ शतकों का अंबार और रनों का पहाड़ खड़ा किया. इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड पर पिछले 78 सालों से ब्रैडमैन का राज है लेकिन अब इस महारिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है. दूसरे नंबर पर पिछले 32 सालों से एलेन बॉर्डर का नाम था, लेकिन अब ये लिस्ट हिल चुकी है. बॉर्डर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने रिकॉर्डबुक हिला दी है.

दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा

स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर एलेन बॉर्डर को पछाड़ दिया है. उन्होंने मेलबर्न में एशेज के चौथे टेस्ट में हासिल की, हालांकि स्मिथ के लिए ये मुकाबला संघर्षभरा रहा. पहली पारी में उनके बल्ले से 9 रन जबकि दूसरी पारी में मुश्किल पिच पर उन्होंने 39 गेंद में 24 रन की नाबाद पारी खेली. जबकि दूसरे छोर से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्मिथ के नाम कितने रन?

इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने अभी तक 40 टेस्ट खेले हैं जिसमें 72 पारियों में उनका औसत 55.51 का रहा और 3,553 रन ठोके हैं. स्मिथ के बल्ले से इस दौरान 12 शतक और 14 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं. बात करें बॉर्डर की तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 47 टेस्ट में 56.31 की औसत से 3,548 रन बनाकर अपने करियर का अंत किया था, जिसमें आठ शतक और 21 अर्धशतक शामिल थे.अब स्मिथ केवल सर डॉन ब्रैडमैन से ही पीछे हैं. 

ये भी पढे़ं.. T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड.. नंबर-1 बनने के बाद हरमनप्रीत हुईं गदगद, कहा- मैंने नहीं सोच था...

ब्रैडमैन ने लगाया रनों का अंबार

ब्रैडमैन ने स्मिथ से कम टेस्ट खेले और स्मिथ से 1000+ रन आगे हैं. क्रिकेट के डॉन ने 37 टेस्ट में 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 19 शतकीय पारियां जबकि 12 फिफ्टी निकली थीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मिथ ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. मेलबर्न में इंग्लैंड की टीम ने 15 साल से चल रहे जीत के सूखे को खत्म किया. टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा