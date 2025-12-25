Advertisement
AUS vs ENG: विराट कोहली का ये धांसू रिकॉर्ड बचना मुश्किल...सिर्फ 2 कदम दूर हैं स्टीव स्मिथ

Most in international cricket: क्रिकेट की दुनिया में कुछ बैटर ऐसे हैं, जिन्होंने बल्ले के साथ फील्डिंग में भी कमाल किया है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बैटर स्टीव स्मिथ अब विराट कोहली का एक धांसू रिकॉर्ड ब्रेक करने की दहलीज पर खड़े हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:35 PM IST
AUS vs ENG 4th Test

AUS vs ENG 4th Test: विराट कोहली और स्टीव स्मिथ दोनों क्रिकेट के दिग्गज हैं. कोहली ने जहां टीम इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेलीं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने भी रनों की बारिश की. खासकर टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े बढ़िया हैं. दोनों के बीच रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की होड़ लगी रही. चूंकि अब कोहली टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं, तो उनका एक धांसू रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ के निशाने पर है. स्मिथ कोहली का बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट में अगर सबकुछ ठीक रहा, तो स्मिथ मेलबर्न के मैदान पर कोहली से आगे निकल जाएंगे.

स्टीव स्मिथ विराट कोहली का जो धांसू रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का कीर्तिमान है. इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं. उनके नाम 342 कैच हैं, जबकि उनके बाद नंबर 5 पर स्टीव स्मिथ का नाम है, जो तीनों फॉर्मेट में अब तक 341 कैच ले चुके हैं. एक कैच और लेकर वह कोहली की बराबरी करेंगे और दो कैच लेते ही उन्हें पछाड़ देंगे.

नंबर 1 पर महेला जयवर्धने का नाम

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के महेला जयवर्धने के नाम है, जिन्होंने सालों तक अपनी बैटिंग और फील्डिंग से फैंस का दिल जीता था. उन्होंने श्रीलंका के लिए 440 कैच पकड़े थे. इस रिकॉर्ड का टूटना कई साल तक संभव नहीं लगता, क्योंकि इतने कैच लेने के लिए किसी भी खिलाड़ी को करीब 20 साल तक क्रिकेट खेलना होगा.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी (Most in international cricket)

  • महेला जयवर्धने - 440
  • रिकी पोंटिंग - 364
  • रॉस टेलर - 354
  • विराट कोहली - 342
  • स्टीव स्मिथ - 341
  • जैक कैलिस - 338

स्टीव स्मिथ करेंगे चौथे टेस्ट में कप्तानी?

स्टीव स्मिथ ने तबीयत खराब होने के चलते एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मिस किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं. चौथा टेस्ट, जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में होना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी करेंगे, क्योंकि पैट कमिंस बाहर हैं. इस मैच में स्मिथ न सिर्फ टीम को जीत दिलाना चाहेंगे, बल्कि वह 2 कैच लेकर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी ध्वस्त करना चाहेंगे. यही वजह है कि किंग कोहली का यह रिकॉर्ड बचना बेहद मुश्किल दिख रहा है.

