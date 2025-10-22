टीम की कमान संभालने को तैयार स्मिथ... कमिंस की फिटनेस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- लय पाने के लिए दो हिट काफी

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इन दिनों इंजरी से जूझ रहे हैं. कमिंस का एशेज में सभी टेस्ट खेलना भी संशय में है. अब सवाल था कि आखिर कंगारू टीम को डब्लूटीसी चैंपियन बनाने वाले कमिंस को रिप्लेस कौन करेगा. इसके लिए स्टीव स्मिथ तैयार हैं. स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, स्टीव स्मिथ ने कहा है कि अगर उन्हें पैट कमिंस की जगह एशेज श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने की आवश्यकता होती है, तो यह एक सहज बदलाव होगा.

21 नवंबर से सीरीज का आगाज

कमिंस ने पीठ की चोट के चलते पिछले हफ्ते स्वीकार किया था कि वह शुरुआती टेस्ट मिस कर सकते हैं. 21 नवंबर से एशेज का आगाज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होगा. ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली को उम्मीद है कि कमिंस श्रृंखला में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे, लेकिन अगर वह सलामी बल्लेबाज के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो स्मिथ कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले स्मिथ?

स्काई स्पोर्ट्स के हवाले से स्मिथ ने संवाददाताओं से कहा, 'कमिंस के साथ टीम बेहतर है. उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा और अगर वह तीन या पांच टेस्ट खेलता है तो हम उससे जितना ज्यादा करवा सकते हैं. यह टीम के लिए सबसे अच्छी बात है. हम देखेंगे कि क्या होता है. पैट में अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें वह पूरा कर सकता है. जाहिर है उसने कहा कि वह पहले टेस्ट के लिए संभावना नहीं है लेकिन आप कभी नहीं जानते वह एक मरहम लगाने वाला है वह जल्दी ठीक हो जाता है.'

मैं उत्सुक हूं..- स्मिथ

उन्होंने आगे कहा, 'मैं पिछले कुछ वर्षों में एक-दो बार मैदान पर खड़ा हुआ हूं। यह कोई असामान्य बात नहीं है. मुझे पता है कि टीम कैसे काम करती है हम अच्छी स्थिति में हैं. अगर ऐसा होता है तो मैं इसके लिए उत्सुक हूं. मुझे लगता है कि मैं एक अलग स्तर पर जाकर एक मानक स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं. पिछले कुछ सालों में जब भी मैं मैदान पर उतरा हूं, यह मेरे लिए कारगर रहा है. अगर ऐसा होता है तो यह एक सहज बदलाव होगा.'

ये भी पढ़ें.. गुमनाम हो रहा भारत का 'ब्रैडमैन'... IND A स्क्वाड से भी BCCI ने निकाल फेंका, सोशल मीडिया पर आया तूफान

दो हिट काफी हैं- स्मिथ

उन्होंने फॉर्म को लेकर कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे लय में आने के लिए दो हिट लगते हैं. मुझे लगता है कि मैं अब खेलने के लिए तैयार हूं. जाहिर तौर पर एक संतुलन है लेकिन मुझे नहीं लगता कि खेल की गति पाने के लिए अब मुझे ज्यादा समय लगता है और मैं मानसिक रूप से तरोताजा रहने की कोशिश करना चाहता हूं. तकनीकी रूप से, मैं अच्छी स्थिति में महसूस करता हूं, यह मानसिक रूप से तरोताजा होने के बारे में है.'