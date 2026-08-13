स्मिथ ने कबूला ऐसा सच, माथा पकड़ लेगी बांग्लादेश की टीम, 100 रन पर सिमट सकती थी ऑस्ट्रेलिया

AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दुनिया की सबसे खूंखार मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम भीगी बिल्ली साबित हुई. कंगारू टीम पहले दिन 198 रन पर ही सिमट गई, जिसमें 71 रन स्टीव स्मिथ के थे. टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कंगारू टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में इतने कम टोटल पर आउट हो गई. इससे पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया 217 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. लेकिन मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीव स्मिथ ने अपने जीवनदान का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया.