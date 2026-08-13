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स्मिथ ने कबूला ऐसा सच, माथा पकड़ लेगी बांग्लादेश की टीम, 100 रन पर सिमट सकती थी ऑस्ट्रेलिया

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के बीच टेस्ट मुकाबले के चर्चे चारों तरफ हैं. बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने पहुंची और पहले ही दिन कंगारुओं की बत्ती गुल कर दी. स्मिथ अर्धशतक ठोकने वाले इकलौते बल्लेबाज थे, जिन्होंने टीम की लाज बचाई. लेकिन उन्होंने मैच के बाद ऐसा सच कबूल दिया कि बांग्लादेश की टीम की नींद ही उड़ गई होगी.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:16 PM IST
स्मिथ ने कबूला ऐसा सच, माथा पकड़ लेगी बांग्लादेश की टीम, 100 रन पर सिमट सकती थी ऑस्ट्रेलिया
Image Credit: स्टीव स्मिथ ने जीवनदान पर तोड़ी चुप्पी. (PIC- X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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