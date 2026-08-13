स्मिथ ने कबूला ऐसा सच, माथा पकड़ लेगी बांग्लादेश की टीम, 100 रन पर सिमट सकती थी ऑस्ट्रेलिया

AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दुनिया की सबसे खूंखार मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम भीगी बिल्ली साबित हुई. कंगारू टीम पहले दिन 198 रन पर ही सिमट गई, जिसमें 71 रन स्टीव स्मिथ के थे. टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कंगारू टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में इतने कम टोटल पर आउट हो गई. इससे पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया 217 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. लेकिन मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीव स्मिथ ने अपने जीवनदान का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया.
स्टीव स्मिथ ने माना कि वह खुशकिस्मत थे कि'कॉट-बिहाइंड' DRS रिव्यू में उन्हें जीवनदान मिल गया. पहले उन्हें अंपायर ने आउट दिया और फिर डीआरएस में भी बच गए. स्मिथ सात रन पर थे, जब बांग्लादेश ने इबादोत हुसैन की गेंद पर विकेट के पीछे कैच की अपील की. ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना ने अपील ठुकरा दी, लेकिन बांग्लादेश ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) का विकल्प चुना. रिव्यू में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था, जिसमें लगा हो कि गेंद बल्ले से लगी हो और उन्हें नॉटआउट करार दिया गया.
स्मिथ की 71 रन की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 तक पहुंची. अगर स्मिथ आउट हो जाते तो कंगारू टीम का टोटल 100 के आस-पास रहता और एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनता. cricket.com.au द्वारा X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार, जब स्मिथ से पूछा गया कि क्या गेंद उनके बल्ले से लगी थी, तो उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा ही लगता है, हां."
स्मिथ ने अपने उस जीवनदान पर कहा, "क्या मैं भाग्यशाली था? हां, ऐसा ही लगता है. कभी-कभी आपको इसे स्वीकार करना पड़ता है. यह मेरे लिए काफी अच्छा था, हो सकता है कि गेंद बल्ले से न लगी हो. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कुछ महसूस हुआ था. अगर मुझे आउट दिया जाता, तो मैं मैदान से बाहर चला जाता. लेकिन, हां मुझे लगता है कि आज तकनीक ने मुझे बचा लिया."
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मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश की टीम आगे चल रही है और इस टीम के पास उलटफेर करने का गोल्डन चांस है. बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रही है. बांग्लादेश की तरफ से दिन के हीरो हसन महमूद रहे, जिन्होंने 6 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया. दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं.