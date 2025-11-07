एशेज के महारथी, टॉप 5 बल्लेबाज जिन्होंने लिखी इतिहास की नई इबारत, नंबर 1 पर ये दिग्गज

21 नवंबर से क्रिकेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित एशेज सीरीज की शुरुआत हो रही है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जानी वाली ये सीरीज काफी उत्साहित और रोमांच से भरी हुई होती है. 21 नवंबर से इस ऐतिहासिक सीरीज की शुरुआत हो रही है. दोनों देशों के बीच इस सीरीज को लेकर उत्साह चरम पर होता है. इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो चुका है. एशेज के इतिहास में एक से एक बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एशेज के इतिहास में मौजूदा टॉप 5 स्कोरर के बारे में.

स्टीव स्मिथ

लिस्ट में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेट के गजब के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ. बता दें कि फिलहाल स्मिथ एशेज सीरीज के टॉप स्कोरर हैं. उन्होंने साल 2010 में पहली बार एशेज में शिरकत की थी. अभी तक खेले 37 मैचों की 66 पारियों में 56.78 के धमाकेदार औसत से 3417 रन बनाए हैं. इस दौरान स्मिथ ने एशेज में 12 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 239 रनों का रहा है. स्मिथ 5 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

जो रूट

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के जो रूट का नाम है. उन्होंने एशेज में पहला मैच साल 2010 में खेला था. अभी तक खेले गए 34 मैचों की 65 पारियों में 40.46 की औसत से 2458 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 180 रनों का रहा है. रूट ने एशेज के दौरान 4 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. साथ ही वह 5 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

बेन स्टोक्स

लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का नाम है. उन्होंने साल 2013 में अपना पहला मैच खेला. उन्होंने अभी तक खेले 24 मैचों की 45 पारियों में 36.78 की औसत से 1562 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 155 रनों का रहा है. स्टोक्स 2 बार नाबाद भी लौटे हैं.

जॉनी बेयरस्टो

लिस्ट में चौथे चौथे नंबर इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो का नाम आता है. उन्होंने साल 2013 में अपना पहला एशेज मैच खेला था. अभी तक बेयरस्टो ने 26 मैचों की 47 पारियों में 31.45 की औसत से 1406 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. बेयरस्टो का उच्चतम स्कोर 119 रनों का रहा है.

उस्मान ख्वाजा

लिस्ट मे चौथा नाम एक और कंगारू खिलाड़ी का है. जी हां हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा के बारे में. उन्होंने साल 2011 में एशेज का पहला मैच खेला था. ख्वाजा ने अभी तक 19 मैचों की 35 पारियों में 4 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 1378 रन बनाए हैं. वह मौजूदा एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पांचवें नंबर पर हैं. ख्वाजा का सर्वोच्च स्कोर 171 रनों का है.

