स्टीव स्मिथ को आखिर हुआ क्या? इस गेंदबाज ने किया 'घायल', दो बार सिर की जांच कराने की आई नौबत

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का कनकशन अवलोकन किया जा रहा है. स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे की गेंद से हेलमेट पर चोट लगी थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले जा रहे टेस्ट में स्मिथ को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान एनरिक नोर्त्जे का बाउंसर लगा था. स्मिथ की उम्मीद के मुताबिक नोर्त्जे की गेंद नहीं उठी थी, गेंद देखकर वह झुके थे, लेकिन गेंद सीधे उनके हेलमेट से जा टकराई थी.
उस समय उन्होंने अपनी इनिंग सिर्फ चार गेंद खेली थीं. उस समय उनके कनकशन की जांच की गई और उन्हें अपनी इनिंग जारी रखने की इजाजत दे दी गई. हालांकि, जब ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग शुरू की तो स्मिथ वापस नहीं आए. उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में उनके कनकशन की जांच होगी.
चौथे दिन स्टंप्स के समय ब्यू वेबस्टर स्मिथ की फिटनेस के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर पाए. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने उम्मीद जताई कि स्मिथ मंगलवार को मैदान पर उतर सकते हैं.
वेबस्टर ने स्मिथ के बारे में कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होंगें. उनके सिर में एक बुरी चोट लगी थी. हम उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. उम्मीद है, वह मंगलवार को गक्वेबरहा में अगले टेस्ट में वापस आ जाएंगे."
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की कनकशन और हेड ट्रॉमा पॉलिसी के तहत, कनकशन का पता चलने के बाद उसे कम से कम 24 घंटे के लिए बाहर रहना होगा और मेडिकल ऑफिसर से क्लीयरेंस मिलने तक वह क्रिकेट से जुड़ी गतिविधि में वापस नहीं आ सकते हैं.
स्मिथ को पहले भी कनकशन और वर्टिगो के लक्षण रहे हैं. उन्हें 2019 में एशेज टेस्ट से बाहर रहना पड़ा था, जब जोफ्रा आर्चर के बाउंसर की वजह से मार्नस लाबुशेन को उनकी जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. ग्केबरहा में दूसरा टेस्ट रविवार, 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि केपटाउन में तीसरे टेस्ट में अभी दो सप्ताह बाकी हैं. ऐसे में स्मिथ की वापसी अगले दोनों टेस्ट में संभव है.