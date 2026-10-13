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स्टीव स्मिथ को आखिर हुआ क्या? इस गेंदबाज ने किया 'घायल', दो बार सिर की जांच कराने की आई नौबत

AUS vs SA Test: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका डरबन टेस्ट के चौथे दिन एनरिक नॉर्टजे की बाउंसर स्टीव स्मिथ के हेलमेट पर लगी थी और अब उनके 'कनकशन' (सिर में चोट लगने से होने वाली समस्या) की जांच की जा रही है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 13, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:57 AM IST
स्टीव स्मिथ को आखिर हुआ क्या? इस गेंदबाज ने किया 'घायल', दो बार सिर की जांच कराने की आई नौबत
Image Credit: स्टीव स्मिथ के सिर की दोबारा होगी जांच

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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