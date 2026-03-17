Advertisement
trendingNow13144479
Hindi Newsक्रिकेटअफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद खौफ में ऑस्ट्रेलिया, PSL से पहले स्टीव स्मिथ को कड़ी वॉर्निंग

अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद खौफ में ऑस्ट्रेलिया, PSL से पहले स्टीव स्मिथ को कड़ी वॉर्निंग

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक रेट की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सख्त हिदायत दी है. सरकार ने खिलाड़ियों को मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit-X/cricbuzz
Image credit-X/cricbuzz

पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के काबुल में लगभग 400 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का भविष्य अनिश्चित हो गया है. साथ ही, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध की वजह से यात्रा में रुकावटें बढ़ गई हैं, जिससे पीएसएल को और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पीएसएल में सभी विदेशी खिलाड़ी खेल पाएंगे.2026 में कई बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जैसे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल का हिस्सा होंगे. लीग की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है, जो कि 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से केवल दो दिन पहले है. इसके अलावा, टिम पेन और जेसन गिलेस्पी जैसे ऑस्ट्रेलियाई कोच भी इस सीजन में पीएसएल में काम करेंगे. 

सरकार का सख्त आदेश 

ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशन “कोड स्पोर्ट्स” की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान यात्रा की अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्हें पेशावर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है. पेशावर में पीएसएल का एक मैच निर्धारित है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस क्षेत्र को “यात्रा प्रतिबंधित” घोषित कर दिया है.

स्मिथ बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के विध्वंसक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इस बार पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. सभी की नजरें स्मिथ के ऊपर थी. ऐसे में टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने टीम को साफ हिदायात दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जाए. साथ ही उन्होंने कंगारू टीम को ट्रैवल करने से सख्त मना किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें

इससे 28 मार्च को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जल्मी और रावलपिंडीज के बीच होने वाले मैच पर अनिश्चितता छा गई है. दोनों टीमों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं. जल्मी टीम में आरोन हार्डी हैं, जबकि रावलपिंडीज टीम ने जेक फ्रेजर-मैकगर्क को चुना है.

गुरबाज ने किया था विरोध 

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जरूरत पड़ने पर निजी विमानों से सुरक्षित निकासी का भरोसा दिया गया है. पीएसएल के 11वें सीजन से पहले आयोजित पहली खिलाड़ी नीलामी में अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया. पहले एक फ्रेंचाइजी मालिक ने पुष्टि की थी कि मुजीब उर रहमान, सिद्दीकुल्लाह अटल, मोहम्मद नबी, वकार सलामखेल और फजल हक फारूकी ने बुधवार को लाहौर में होने वाली नीलामी के लिए पंजीकरण कराया था. लेकिन पेशावर जल्मी द्वारा अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को सीधे साइन किए जाने के विरोध के बाद उन्होंने नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया.

ये भी पढ़ें: कॉन्वे के तूफान में उड़ा दक्षिण अफ्रीका,  न्यूजीलैंड ने प्रोटियाज को बुरी तरह रौंदा, 1-1 की बराबरी पर सीरीज

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Steve Smith Warned Not To Travel PakistaCricket australia

Trending news

भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...