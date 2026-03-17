अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद खौफ में ऑस्ट्रेलिया, PSL से पहले स्टीव स्मिथ को कड़ी वॉर्निंग

पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के काबुल में लगभग 400 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का भविष्य अनिश्चित हो गया है. साथ ही, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध की वजह से यात्रा में रुकावटें बढ़ गई हैं, जिससे पीएसएल को और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पीएसएल में सभी विदेशी खिलाड़ी खेल पाएंगे.2026 में कई बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जैसे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल का हिस्सा होंगे. लीग की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है, जो कि 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से केवल दो दिन पहले है. इसके अलावा, टिम पेन और जेसन गिलेस्पी जैसे ऑस्ट्रेलियाई कोच भी इस सीजन में पीएसएल में काम करेंगे.

सरकार का सख्त आदेश

ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशन “कोड स्पोर्ट्स” की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान यात्रा की अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्हें पेशावर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है. पेशावर में पीएसएल का एक मैच निर्धारित है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस क्षेत्र को “यात्रा प्रतिबंधित” घोषित कर दिया है.

स्मिथ बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के विध्वंसक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इस बार पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. सभी की नजरें स्मिथ के ऊपर थी. ऐसे में टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने टीम को साफ हिदायात दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जाए. साथ ही उन्होंने कंगारू टीम को ट्रैवल करने से सख्त मना किया है.

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पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें

इससे 28 मार्च को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जल्मी और रावलपिंडीज के बीच होने वाले मैच पर अनिश्चितता छा गई है. दोनों टीमों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं. जल्मी टीम में आरोन हार्डी हैं, जबकि रावलपिंडीज टीम ने जेक फ्रेजर-मैकगर्क को चुना है.

गुरबाज ने किया था विरोध

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जरूरत पड़ने पर निजी विमानों से सुरक्षित निकासी का भरोसा दिया गया है. पीएसएल के 11वें सीजन से पहले आयोजित पहली खिलाड़ी नीलामी में अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया. पहले एक फ्रेंचाइजी मालिक ने पुष्टि की थी कि मुजीब उर रहमान, सिद्दीकुल्लाह अटल, मोहम्मद नबी, वकार सलामखेल और फजल हक फारूकी ने बुधवार को लाहौर में होने वाली नीलामी के लिए पंजीकरण कराया था. लेकिन पेशावर जल्मी द्वारा अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को सीधे साइन किए जाने के विरोध के बाद उन्होंने नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया.

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