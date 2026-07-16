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टी20 क्रिकेट का नया इतिहास: 267 रनों का लक्ष्य भी छोटा, स्टीव स्मिथ के 'विस्फोट' से टूटा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड

T20 Highest Run Chase Record: ऑस्ट्रेलियन दिग्गज स्टीव स्मिथ और एंड्रीस गौस की तूफानी पारियों की बदौलत वॉशिंगटन फ्रीडम ने मेजर लीग क्रिकेट 2026 में इतिहास रच दिया. टीम ने 267 रनों का पीछा करते हुए टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा रन-चेज रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:44 PM IST
टी20 क्रिकेट का नया इतिहास: 267 रनों का लक्ष्य भी छोटा, स्टीव स्मिथ के 'विस्फोट' से टूटा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड
Image Credit: टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज. Photo Credit: Washington Freedom Instagram

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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