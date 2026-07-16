टी20 क्रिकेट का नया इतिहास: 267 रनों का लक्ष्य भी छोटा, स्टीव स्मिथ के 'विस्फोट' से टूटा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड

T20 Highest Run Chase Record: ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार स्टीव स्मिथ ने बुधवार रात ऑकलैंड में खेले गए मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 के एलिमिनेटर मैच में वॉशिंगटन फ्रीडम को एक रिकॉर्ड-तोड़ जीत दिलाई. इस ऐतिहासिक मुकाबले में वॉशिंगटन ने गत चैंपियन MI न्यूयॉर्क को हराकर टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन-चेज सफलतापूर्वक पूरा किया. इस मैच में आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया.
निकोलस पूरन के महज 31 गेंदों में जड़े गए शतक (MLC इतिहास का सबसे तेज़) की बदौलत MI न्यूयॉर्क ने जीत के लिए 267 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. जवाब में वॉशिंगटन की शुरुआत काफी खराब रही और तीन ओवर के भीतर टीम का स्कोर 10 रन पर दो विकेट हो गया था. हालांकि, इसके बाद कप्तान स्मिथ और विकेटकीपर एंड्रीस गौस ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 89 गेंदों में 241 रनों की विश्व रिकॉर्ड साझेदारी की. गौस को उनकी विनाशकारी पारी (52 गेंदों में 132 रन, 10 चौके और 12 छक्के) के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
यह मैच पिछले साल के फाइनल का दोहराव था जहां MI न्यूयॉर्क विजयी रहा था, लेकिन इस बार स्मिथ ने पासा पलट दिया. स्टीव स्मिथ 48 गेंदों में 110 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे वॉशिंगटन ने केवल 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत ने वॉशिंगटन के खिताब बचाने के अभियान को जीवित रखा है.
वॉशिंगटन फ्रीडम ने इस जीत के साथ पंजाब किंग्स (PBKS) द्वारा बनाए गए टी20 इतिहास के सबसे बड़े रन-चेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पंजाब किंग्स ने इसी साल अप्रैल में IPL 2026 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था. इससे पहले पंजाब ने 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ 262 रनों का पीछा कर रिकॉर्ड बनाया था.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल की नाबाद 152 रनों (67 गेंद) की ऐतिहासिक पारी की मदद से 264/2 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में पंजाब किंग्स ने पावरप्ले के दौरान प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की मदद से 116 रन जोड़कर जीत की नींव रखी थी. उस रोमांचक मुकाबले का अंत श्रेयस अय्यर ने किया, जिन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए. पंजाब ने सात गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली थी.
वॉशिंगटन फ्रीडम – 270/4 (18.4 ओवर) बनाम MI न्यूयॉर्क, 15 जुलाई 2026
पंजाब किंग्स – 265/4 (18.5 ओवर) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 25 अप्रैल 2026
पंजाब किंग्स – 262/2 (18.4 ओवर) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 26 अप्रैल 2024
दक्षिण अफ्रीका – 259/4 (18.5 ओवर) बनाम वेस्टइंडीज, 26 मार्च 2023
ब्रिस्बेन हीट – 258/2 (19.5 ओवर) बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स, 19 दिसंबर 2025