रिकॉर्ड तोड़ कीमतें, स्टीव स्मिथ से लेकर सैम अयूब तक, PSL में इन 5 खिलाड़ियों पर हुई जमकर पैसों की बारिश

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग(PSL) के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं. बता दें कि पीएसएल की फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस ने उन्हें 5,00,000 लाख अमेरिकी डॉलर और (14) करोड़ा पाकिस्तानी डॉलर में अपने खेमें में शामिल किया है.आज हम आपको बताएंगे पीएसएल इतिहास के टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में.
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग(PSL) के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं. बता दें कि पीएसएल की फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस ने उन्हें 5,00,000 लाख अमेरिकी डॉलर और (14) करोड़ा पाकिस्तानी डॉलर में अपने खेमें में शामिल किया है. इस बार ये फ्रेंचाइजी अपना पहला सीजन खेलेगी. बता दें कि इस बार पीएसल में फ्रेंचाइजी में इस बार 6 की जगह 8 टीमें शामिल हैं. वहीं, बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी सैम अयूब हैं. वह पीएसएल में ओवरऑल दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे पीएसएल इतिहास के टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में.
स्टीव स्मिथ – 140 मिलियन रुपये:
सियालकोट स्टैलियन्ज ने नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगाते हुए स्टीव स्मिथ को 140 मिलियन रुपये में सीधे सौदे के माध्यम से साइन किया. यह पीएसएल इतिहास की सबसे ऊंची बोली बन गई. फ्रेंचाइजी ने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के इर्द-गिर्द अपनी टीम बनाने का दृढ़ इरादा दिखाया.
साइम अयूब – 126 मिलियन रुपये:
हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समेन ने साइम अयूब को सीधे साइन करने के लिए 126 मिलियन रुपये का निवेश किया. इस युवा पाकिस्तानी बल्लेबाज ने नीलामी में सबका ध्यान आकर्षित किया. नई फ्रेंचाइजी ने उनकी आक्रामक शैली और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा जताया.
फहीम अशरफ़ – 85 मिलियन रुपये:
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ़ को 85 मिलियन रुपये में साइन किया. इस महत्वपूर्ण सौदे से फ्रेंचाइजी ने अपने ऑलराउंड डिफेंस को मजबूत किया है. उनके अनुभव और संतुलन ने टीम को और भी गहराई प्रदान की है.
डैरिल मिशेल – 80.5 मिलियन रुपये:
रावलपिंडी ने डैरिल मिशेल को 80.5 मिलियन रुपये में खरीदकर अपना बड़ा खर्च जारी रखा. न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर ने 80 मिलियन रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि टीमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके खिलाड़ियों को हासिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही थीं.
फखर जमान – 79.5 मिलियन रुपये:
लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को 79.5 मिलियन रुपये में खरीदा. आक्रामक सलामी बल्लेबाज नीलामी में सबसे मूल्यवान बल्लेबाजों में से एक रहे. फ्रेंचाइजी ने उनकी मैच जिताने वाली प्रदर्शन क्षमता पर भरोसा जताया.
