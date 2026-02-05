टूट गया रिकॉर्ड...स्टीव स्मिथ बने PSL के सबसे महंगे खिलाड़ी, बाबर आजम भी कोसों पीछे

स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. स्मिथ को बुधवार, 4 फरवरी को सियालकोट स्टैलियंस ने साइन किया. पीएसएल में पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हर टीम को एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी को साइन करने की अनुमति दी है जो पिछले साल पीएसएल का हिस्सा नहीं था. पीएसएल 2026 में शामिल दो नई टीमों में से एक, स्टैलियंस ने इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को अपने साथ जोड़ा है. बता दें कि स्टीव स्मिथ पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं.

स्मिथ बने सबसे महंगे प्लेयर

पाकिस्तान ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्मिथ को 500,000 डॉलर का भुगतान किया जाएगा, जो लगभग 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, जिससे वह इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे. स्मिथ की कमाई बाबर आजम की 7 करोड़ रुपये की सैलरी से लगभग दोगुनी होगी. बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद स्मिथ की लोकप्रियता और बढ़ गई, जहां बल्ले से उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने सिडनी सिक्सर्स को फाइनल तक पहुंचाया.

बाबर आजम और शाहीन अफरीदी बरकरार

इस साल, पीसीबी ने दो नई टीमों के शामिल होने के बाद, सभी फ्रेंचाइजी के लिए अधिकतम खिलाड़ियों को बरकरार रखने की संख्या आठ से घटाकर चार कर दी है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को क्रमशः पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम श्रेणी में बरकरार रखा. वहीं, मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तांस ने रिहा कर दिया. प्लैटिनम श्रेणी में बरकरार रखे गए अन्य खिलाड़ी शादाब खान (इस्लामाबाद यूनाइटेड), अबरार अहमद (क्वेटा ग्लैडिएटर्स) और हसन अली (कराची किंग्स) थे.

हैदराबाद लेगी फैसला

पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने चार-चार खिलाड़ियों को बरकरार रखा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीन खिलाड़ियों को बरकरार रखा. दो नई टीमें, सियालकोट स्टैलियन्ज़ और हैदराबाद, ने अभी तक खिलाड़ियों को बरकरार रखने की घोषणा नहीं की है और वे 7 फरवरी से पहले ऐसा करेंगी.

सभी टीमों के सभी खिलाड़ियों का रिटेंशन

लाहोर कलंदर्स शाहीन शाह अफ़रीदी (प्लैटिनम), अब्दुल्ला शफ़ीक़ (डायमंड), सिकंदर रज़ा (गोल्ड), मोहम्मद नईम (सिल्वर)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: अबरार अहमद (प्लैटिनम), उस्मान तारिक़ (डायमंड), हसन नवाज़ (गोल्ड), शमिल हुसैन (इमर्जिंग).

इस्लामाबाद यूनाइटेड: शादाब खान (प्लेटिनम), सलमान इरशाद (स्वर्ण), एंड्रीज़ गौस (रजत)

पेशावर जाल्मी: बाबर आज़म (प्लैटिनम), सुफियान मोकिम (डायमंड), अब्दुल समद (गोल्ड), अली रज़ा (उभरते हुए)

कराची किंग्स: हसन अली (प्लैटिनम), मोहम्मद अब्बास अफरीदी (डायमंड), खुशदिल शाह (गोल्ड), साद बेग (उभरते हुए)

मुल्तान सुल्तान: कोई रिटेंशन नहीं

