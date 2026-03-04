Advertisement
trendingNow13129887
Hindi Newsक्रिकेटनेट में जिस तरीके... अभिषेक के खराब फॉर्म के बीच, दिग्गज क्रिकेटरों ने किया बचाव

'नेट में जिस तरीके...' अभिषेक के खराब फॉर्म के बीच, दिग्गज क्रिकेटरों ने किया बचाव

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म के बीच पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने उनके बचाव में काफी कुछ कहा है. साथ ही मैनजेमेंट से उन्हें और भी ज्यादा मौका देने की अपील की है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

टी20 विश्व कप 2026 में भले ही अभिषेक शर्मा अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग ने भारतीय ओपनर का खुलकर समर्थन किया है. बल्ले से लगातार नाकाम रहने के बावजूद दोनों दिग्गजों ने टीम मैनेजमेंट से अपील की है कि 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में अभिषेक को प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखा जाए.टूर्नामेंट में भारतीय सलामी बल्लेबाज का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया गया अर्धशतक ही अब तक उनकी एकमात्र बड़ी पारी है. इसके अलावा बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ लगातार तीन मैचों में शून्य पर विकेट गंवाया. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 12 गेंदों में 15 रन की छोटी पारी खेली.

अभी तक रहे हैं फ्लॉप

अब तक छह मुकाबलों में उन्होंने 13.33 की औसत और 131 से थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ कुल 80 रन बनाए हैं. पिछले मैच में भी वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि टीम को अंत में संजू सैमसन की मैच जिताने वाली पारी की बदौलत जीत मिल गई. फील्डिंग में भी अभिषेक का दिन अच्छा नहीं रहा और उनसे दो आसान कैच छूट गए. फिर भी रवि शास्त्री का मानना है कि उनके बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी मानसिक स्थिति को समझना और परखना जरूरी है.

जल्दबाजी में ना लें फैसला

पूर्व भारतीय मुख्य कोच ने कहा, “जब तक टीम मैनेजमेंट यह साफ तौर पर नहीं समझ लेता कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है या नहीं, तब तक कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. अगर उसके आत्मविश्वास या सोच पर किसी तरह का नकारात्मक असर पड़ा है, तो इसका पता बातचीत के जरिए या फिर नेट्स में उसकी बल्लेबाजी देखकर ही लगाया जा सकता है.” पोंटिंग ने कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सबसे ज्यादा रन बनाने की दौड़ में आगे रहेंगे. हालांकि मौजूदा फॉर्म के बावजूद उन्होंने साफ किया कि वह ओपनिंग के लिए अभिषेक पर ही भरोसा जताएंगे और उन्हें ही मौका देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

'टीम में बदलाव नहीं'

“स्पष्ट है कि उन्होंने उतने रन नहीं बनाए, जितनी हम सभी को उनसे उम्मीद थी,” पोंटिंग ने कहा. “करीब एक महीने पहले मैंने उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला और शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मजबूत दावेदार बताया था. अभी तक वैसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं रवि की बात से सहमत हूं. मैं अब भी उन्हीं पर भरोसा करूंगा.”शास्त्री का मानना है कि टीम में बदलाव तभी होना चाहिए, जब ईशान किशन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने का फैसला किया जाए. ऐसी स्थिति में अभिषेक की जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, “अगर ऐसा कदम उठाया जाता है, तभी मैं ईशान किशन को ऊपर खिलाने और उसके बाद रिंकू सिंह को निचले क्रम में उतारने के बारे में सोचूंगा.” शास्त्री ने आगे जोड़ा, “यही एक बदलाव संभव है. लेकिन मैं फिर भी अभिषेक पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पिछली बार जब भारत ने इंग्लैंड का सामना किया था, तब उन्होंने उनके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी.”

क्या मुंबई में लौटेगी फॉर्म?

पिछली बार मुंबई में खेलते हुए अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. शास्त्री को उम्मीद है कि इस बार भी वह वैसा ही प्रदर्शन दोहरा सकते हैं. उन्होंने कहा, “मैं वानखेड़े में उनसे यह मौका नहीं छीनूंगा. उन्होंने वहां पहले भी अच्छा किया है. उस मैदान पर उन्होंने बड़े और तेज शतक लगाए हैं. उनकी बल्लेबाजी में दम है, इसलिए मैं उन पर भरोसा बनाए रखूंगा.”

ये भी पढ़ें: 'मैं डर गया ...' सेमीफाइनल की महाभिड़ंत से पहले रोहित शर्मा ने खोला बड़ा राज, सुनाया 19 साल पुराना किस्सा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Stick with abhishek sharma

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड