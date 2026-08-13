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VIDEO: "महारानी मत बनो.. " स्टीव स्मिथ की फैन ने ऑन कैमरा की गजब बेइज्जती, आग की तरह फैला वीडियो

क्रिकेट जगत में हर तरफ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच के चर्चे हैं. पहले ही दिन दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया के शेर मेहमानों के सामने घर में ढेर नजर आए. टीम की लाज स्टीव स्मिथ ने बचाई, लेकिन इसके बावजूद एक फैन ने उनकी गजब बेइज्जती कर दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:28 PM IST
VIDEO: "महारानी मत बनो.. " स्टीव स्मिथ की फैन ने ऑन कैमरा की गजब बेइज्जती, आग की तरह फैला वीडियो
Image Credit: स्मिथ की हरकत फैन को नहीं आई रास. (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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