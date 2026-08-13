VIDEO: "महारानी मत बनो.. " स्टीव स्मिथ की फैन ने ऑन कैमरा की गजब बेइज्जती, आग की तरह फैला वीडियो

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने 71 रन की पारी खेली और जैसे-तैसे 198 तक पहुंचाकर टीम की लाज बचाई. लेकिन इसके बावजूद स्मिथ एक फैन से बुरी तरह से ट्रोल हो गए. एक फैन ने भरे मैदान में ऑन कैमरा उनकी गजब बेइज्जती कर दी. सोशल मीडिया पर स्मिथ का वीडियो आग की तरह फैल रहा है. ये वाकया उस समय का है जब साइट स्क्रीन के पास चहल-पहल से स्मिथ असहज नजर आ रहे थे.
बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम एक छोर से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही थी. दूसरे छोर से स्मिथ ने मैच में जान डाल रखी थी. इस बीच साइट स्क्रीन के पास आवाजाही के चलते स्मिथ ने इशारा किया और मैच कुछ समय के लिए रुका. लेकिन साइट स्क्रीन पर स्थिति सामान्य होने से पहले ही एक फैन ने स्मिथ पर ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर छा चुका है.
स्मिथ से फैन ने कहा,'गेंद को हिट करो, स्मज. महारानी मत बनों, तुम खेल से बड़े नहीं हो, स्टीव. इसे स्वीकार करो.' फैन के इस डायलॉग में इतना दम था कि सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया है. आवाज स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई, जो वायरल वीडियो में साफतौर पर सुनी जा सकती है. स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में बैकफुट पर नजर आ रही है.
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बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रही है. बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उम्मीद के उलट प्रदर्शन किया. हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के धुरंधरों को नाकों चने चबवा दिए. उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 के स्कोर पर सिमट गई, वहीं दिन खत्म होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं.