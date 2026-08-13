VIDEO: "महारानी मत बनो.. " स्टीव स्मिथ की फैन ने ऑन कैमरा की गजब बेइज्जती, आग की तरह फैला वीडियो

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने 71 रन की पारी खेली और जैसे-तैसे 198 तक पहुंचाकर टीम की लाज बचाई. लेकिन इसके बावजूद स्मिथ एक फैन से बुरी तरह से ट्रोल हो गए. एक फैन ने भरे मैदान में ऑन कैमरा उनकी गजब बेइज्जती कर दी. सोशल मीडिया पर स्मिथ का वीडियो आग की तरह फैल रहा है. ये वाकया उस समय का है जब साइट स्क्रीन के पास चहल-पहल से स्मिथ असहज नजर आ रहे थे.