W, W, W, W... इंटरनेशनल क्रिकेट की नई सनसनी बना ये तूफानी बॉलर, 19 की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
19 साल का एक युवा तेज गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में नई सनसनी बन गया है. दरअसल, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले टी20 मैच में अफ्रीकी पेसर क्वेना मफाका ने अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए चार विकेट लिए. इसके साथ ही इस युवा ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:46 PM IST
19 साल का एक युवा तेज गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में नई सनसनी बन गया है. इस गेंदबाज ने अपनी एक टी20 इंटरनेशनल मैच में अपनी आग उगलती गेंदों से तहलका मचाया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नाम कर लिया. दरअसल, ये कारनामा हुआ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले टी20 मैच में. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से जीत दर्ज की. टिम डेविड हीरो रहे, जिन्होंने 83 रन की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की नींव रखी.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच

ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 17 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई थी, जब उसके 6 विकेट सिर्फ 75 रन पर गिरे गए. हालांकि, टिम डेविड ने तूफानी बैटिंग करते हुए 52 गेंदों में 83 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 178 रन के फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया. इसके बाद जोश हेजलवुड और बेन ड्वार्शुइस की गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 161 रन पर रोककर जीत दर्ज कर ली. रियान रिकेल्टन ने 71 रन जरूर बनाए, लेकिन अफ्रीका को जिता नहीं पाए. साउथ अफ्रीका ने क्वेना मफाका ने चार विकेट लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर लिया.

ये भी पढ़ें: ज्यादा दिन का मेहमान नहीं धोनी का महारिकॉर्ड... ध्वस्त करने की दहलीज पर ये 'बेहरम' बल्लेबाज, दुनिया में गूंजेगा नाम!

19 साल के गेंदबाज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्वेना मफाका साउथ अफ्रीका की इस जीत के हीरो बनते अगर टीम यह मुकाबला जीत जाती. उन्होंने मुकाबले में अपने चार ओवर की गेंदबाजी के दौरान सिर्फ 20 रन देकर चार बल्लेबाजों का शिकार किया. उन्होंने 5 की इकॉनमी रेट से सबसे किफायती गेंदबाजी की. इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल मैच में चार विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज बन गए. इस युवा पेसर ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19 साल 124 दिन की उम्र में यह करिश्मा किया. वह साउथ अफ्रीका के लिए भी ऐसा करने वाले सबसे युवा गेंदबाज हैं.

ये भी पढ़ें: जिसका डर था वही हो रहा! रोहित शर्मा की कप्तानी पर 'ग्रहण', ODI में भी कमान संभालेंगे गिल? इस रिपोर्ट ने फैंस के उड़ाए होश

ये करिश्मा करने वाले 5वें सबसे युवा बॉलर

क्वेना मफाका टी20 इंटरनेशनल मैच में चार विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं. 17 साल 162 दिन की उम्र में अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद ने चार विकेट लिए थे, जो टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे युवा 4 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं. इसके बाद लिस्ट में मुजीब उर रहमान, राशिद खान और शादाब खान हैं.

टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 विकेट हॉल लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज

नूर अहमद - 17 साल 162 दिन
मुजीब उर रहमान - 18 साल 171 दिन
राशिद खान - 18 साल 171 दिन
शादाब खान - 18 साल 177 दिन
क्वेना मफाका - 19 साल 124 दिन

शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...

